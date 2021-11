Leipzig-PSG: le groupe parisien avec Mbappé, sans Messi

Lionel Messi est bien absent du groupe du PSG pour le déplacement à Leipzig, mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Kylian Mbappé, lui, est remis d’une infection ORL.

Comme annoncé, le PSG devra se passer de Lionel Messi pour son match à Leipzig, mercredi (21h, sur RMC Sport 1). L’Argentin ne figure pas dans le groupe de 21 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino. Il "présente une gêne aux ischios-jambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d’une contusion", précise le club dans un communiqué. Le sextuple Ballon d’or avait été remplacé par Mauro Icardi à la mi-temps du match face à Lille (2-1), vendredi dernier.

Paris pourra en revanche compter sur Kylian Mbappé, absent face au Losc en raison d’une infection ORL. L’international français – buteur il y a deux semaines face aux Allemands (3-2) - est remis et fait son retour, tout comme Angel Di Maria, qui a purgé ses trois matchs de suspension.

En plus de Messi, Mauricio Pochettino devra se passer d’autres joueurs. Marco Verratti, touché face à Marseille, est indisponible. Le milieu de terrain italien "travaille actuellement en salle et en piscine et continue ses soins pour sa lésion des muscles obliques gauche", indique le club. Leandro Paredes a, lui, repris la course un peu moins de trois semaines après sa lésion grade 3 du quadriceps gauche.

Ramos de retour avec le groupe "dans les prochains jours"

Enfin, Sergio Ramos est de nouveau absent. Mais le club affiche un certain optimisme au sujet du défenseur espagnol qui n’a toujours pas joué depuis son arrivée dans la capitale française l’été dernier. "Sergio Ramos continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours", promet le communiqué du club. L’ancien défenseur du Real Madrid – en proie à des soucis du genou et des douleurs au mollet lors de son arrivée - a subi une lésion au mollet peu de temps après sa signature.