Leipzig-PSG: Wijnaldum enfin lancé avec Paris ?

Auteur d’un doublé lors du match nul du PSG à Leipzig (2-2), à l'occasion de la 4e journée de Ligue des champions, Georginio Wijnaldum a réalisé sa meilleure prestation depuis son arrivée cet été à Paris.

Capitaine des Pays-Bas, cadre de Liverpool, en fin de contrat et donc acquis sans indemnité de transfert à débourser… Georginio Wijnaldum avait tout du coup parfait pour le PSG cet été. Mais les promesses estivales tardaient à se concrétiser sur le terrain. Décevant au fil de ses apparitions, le Néerlandais avait même perdu sa place de titulaire, voyant les Ander Herrera, Idrissa Gueye ou même Danilo Pereira compiler plus de temps jeu que lui au côté de Marco Verratti, le patron du milieu du PSG.

>> Ligue des champions: revivez Leipzig-PSG (2-2)

Mais la 4e journée de Ligue des champions pourrait avoir tout changé au destin parisien de Wijnaldum. Titularisé à Lepizig (2-2) par Mauricio Pochettino, l’ancien joueur de Newcastle a inscrit un doublé, ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs, et montré un abattage qu’on lui avait rarement connu depuis son arrivée.

L’intéressé savourait sa prestation après la rencontre au milieu de RMC Sport 1 : "Je travaille tous les jours très dur. Je dois connaître mieux mes coéquipiers. Espérons que je vais continuer dans cette dynamique et aider l’équipe."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

"On doit vraiment s’améliorer dans le contrôle du match"

Une équipe qu’il a jugé en manque de maîtrise dans l’est de l’Allemagne. "Nous avons créé beaucoup d’occasions. On en a donné aussi quand on n’était pas assez précis, a reconnu Wijnaldum. Quand on avait le ballon, avec la possession, ça allait bien. C’était plus difficile pour eux car ils devaient beaucoup courir mais par moments pendant le match on a rendu le match trop facile pour eux. On doit vraiment s’améliorer dans le contrôle du match. On a vraiment bien joué quand on avait le ballon. Il y a beaucoup de choses à améliorer."

Si la situation comptable est encore positive pour le PSG en Ligue des champions, avec une qualification qui lui tend les bras pour les 8es de finale, les prestations parisiennes peinent encore à convaincre avec des productions collectives très inégales. A corriger dans les prochaines semaines en vue du printemps européen.