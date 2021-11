Ligue des champions: ce que doit faire le PSG pour se qualifier pour les 8es

Malgré son nul frustrant concédé sur le terrain du RB Leipzig (2-2) ce mercredi, le PSG est bien placé pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Neymar peuvent même décrocher leur billet dès la prochaine journée. Explications.

Changement de leader dans le groupe A de la Ligue des champions. Repris sur le fil par le RB Leipzig (2-2), ce mercredi, le PSG a abandonné sa première place à Manchester City, qui n’a fait qu’une bouchée de Bruges (4-1) à l’Etihad Stadium. A deux journées de la fin de cette phase de poules, les Skyblues sont désormais en tête avec 9 points. Ils devancent Paris (8 points), Bruges (4 points) et Leipzig (1 points), qui n’a plus aucune chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Pour les hommes de Mauricio Pochettino, l’affaire est très bien embarquée, même si leur nul en Allemagne peut leur laisser de gros regrets.

Ils peuvent toujours décrocher leur billet dès la prochaine journée. Pour rappel, seuls les deux premiers seront qualifiés. Le troisième sera reversé en 16es de finale de la Ligue Europa et le quatrième sera éliminé. Pour les Parisiens, une victoire contre Manchester City le 24 novembre serait synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour une dixième saison consécutive. Ils auraient alors 11 points et ne pourraient plus être rattrapés par Bruges. Un nul à l’Etihad Stadium pourrait suffire, à condition que Bruges ne domine par Leipzig dans le même temps. Paris peut aussi se qualifier dès la prochaine journée en cas de défaite contre City. A condition que Bruges soit dominé par Leipzig.

Paris sera qualifié dès la prochaine journée si :

- victoire du PSG contre City

- nul du PSG contre City et Bruges ne bat pas Leipzig

- défaite du PSG contre City et Bruges perd face à Leipzig

Paris sera aussi qualifié s'il ne perd pas contre Bruges lors de la 6e journée, quels que soient les résultats de la 5e journée.

Si Paris est battu par City et que Bruges prend au moins un point contre Leipzig le 24 novembre, tout se jouera lors de la dernière journée le 7 décembre. Les coéquipiers de Neymar accueilleront Bruges en se rappelant du nul concédé à l’aller (1-1) en Belgique. C’est une donnée importante puisqu’en cas d’égalité de points entre plusieurs équipes, le premier critère pour les départager est le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres directes. Dans le scénario imaginant une défaite de Paris à City, Paris se présenterait au Parc avec 8 points contre des Belges qui pourraient avoir 7 points (s'ils ont battu Leipzig) ou 5 points (s'ils ont fait nul contre Leipzig). Dans ces cas de figure, Paris serait éliminé en cas de défaite.

