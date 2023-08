Les trois finalistes pour le prix de joueur de la saison de l'UEFA révélés, pas de Mbappé (assez loin du podium)

L'UEFA a dévoilé ce jeudi le nom des trois finalistes pour son prix du joueur de la saison 2022-2023. Lionel Messi est accompagné par Kevin De Bruyne et Erling Haaland, les deux joueurs de Manchester City. Le vainqueur sera connu le 31 août.

Trois noms pour succéder à Karim Benzema. Ce jeudi, l'UEFA a annoncé le nom des trois finalistes pour son prix de meilleur joueur de la saison 2022-2023: Kevin De Bruyne, Erling Haaland et Lionel Messi. L'instance dévoilera le vainqueur lors d'une cérémonie, en marge du tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions, le 31 août prochain.

Pour rappel, les joueurs qui doivent évoluer dans un club européen sont choisis "sur la base de leurs performances au cours de la saison 2022/23 au niveau des clubs et de l'équipe nationale." Vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine, Lionel Messi se retrouve dans le trio de finalistes en compagnie de deux joueurs de Manchester City. Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont grandement contribué au triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions.

Guardiola, favori pour le prix d'entraîneur de l'année

Lionel Messi inaugurait le palmarès de ce trophée en 2011 et s'était imposé une seconde fois en 2015. Il l'avait aussi emporté dans une autre version en 2009. Pour l'heure, Cristiano Ronaldo est le joueur qui a le plus gagné cette récompense, à trois reprises. Kevin De Bruyne reste sur trois podiums consécutifs et Erling Haaland est pour la première fois parmi les finalistes.

Les sélectionneurs des nations européennes et les entraîneurs qui ont participé aux compétitions européennes la saison dernière ont choisi trois noms parmi une liste proposée par l'UEFA. Un groupe de journalistes figurait également dans le jury. Meilleur buteur de la dernière Coupe du monde, Kylian Mbappé arrive en sixième position derrière Ilkay Gündogan et Rodri.

Du côté des entraîneurs, Pep Guardiola fera office de grand favori. L'entraîneur espagnol a été nommé en compagnie de Simone Inzaghi (Inter), finaliste de la dernière saison en Ligue des champions, et Luciano Spalletti (Naples) qui a gagné la Serie A avec Naples. Didier Deschamps arrive en huitième position et Franck Haise en dixième.