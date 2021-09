Real Madrid: Perez aurait lâché une petite bombe sur Mbappé à des fans selon la presse espagnole

Après le match nul du Real Madrid face à Villarreal (0-0), le président des Merengue, Florentino Perez, a eu un très léger accident de voiture en quittant le stade Bernabeu. Des supporters lui ont alors demandé de signer la star du PSG Kylian Mbappé. "L’année prochaine" leur aurait répondu le patron du Real...

Avec Florentino Perez, il y a parfois des petites histoires originales autour des transferts. L’une des plus connues est celle de la serviette pliée glissée discrètement à un certain Zinédine Zidane, alors meneur de jeu de la Juventus, lors d’un dîner. "Veux-tu jouer au Real Madrid" avait écrit le président du Real Madrid. Vingt et un ans plus tard, le patron madrilène est toujours en poste. Et l’histoire retiendra peut-être que c’est à des supporters qu’il a annoncé la venue de Kylian Mbappé dans le plus grand club du monde.

Si le Real Madrid a échoué dans sa tentative de recruter la star du PSG cet été malgré deux offres lors des derniers jours du mercato, Florentino Perez n’a pas abdiqué. D’autant que le champion du monde, en fin de contrat à Paris, n’a toujours pas prolongé et devrait donc être libre l’été prochain.

>>> Le mercato en direct

"Hey 'prési' signez Mbappé"

Florentino Perez semble même visiblement très confiant sur ce dossier même si Manchester City pourrait contrer ses plans cet hiver. Samedi soir, après le match nul concédé par l'équipe de Karim Benzema face à Villarreal (0-0), le président du Real a eu un très léger accident en voiture en quittant le stade Santiago Bernabeu. Des supporters se sont alors précipités autour du véhicule pour se prendre en photo avec lui. Selon la chaine espagnole GOL qui a filmé les images de l'accrochage en voiture, l’un des fans a demandé à Florentino Perez : "Hey 'prési' signez Mbappé." Le président aurait répondu: "L’année prochaine."