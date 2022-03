PSG: l’élimination face au Real va creuser le déficit du club, qui avait prévu un quart de Ligue des champions

L’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid va creuser son déficit annuel puisque le club avait budgétisé un quart de finale. Un manque à gagner qui ne suscite aucune inquiétude.

Ce n’est pas un problème majeur pour le Paris Saint-Germain. Mais c’est toujours quelque chose de plus à gérer pour les dirigeants parisiens dans le contexte d’une fin de saison difficile. Dans leur budget prévisionnel en début de saison, Paris avait prévu un quart de finale de Ligue des champions, au minimum.

Cette élimination en huitième de finale face au Real Madrid va donc creuser un peu plus le déficit annuel auquel le club doit déjà faire face. Le budget du PSG sera donc privé des rentrées d’argents de jour de match et de billetterie d’un quart de finale de Ligue des champions. Mais aussi de la prime à la qualification et d’une partie des droits TV.

Des répercussions sur le budget de certains services?

Il n’y a cependant pas d’inquiétude à avoir pour le Paris Saint-Germain. En fin de saison, l’actionnaire devrait simplement combler ce déficit devant la DNCG et tant que l’UEFA n’aura pas réformé et relancé son fair-play financier (FPF), Paris semble être à l’abri d’une menace européenne. Au sein du club cependant, ce manque à gagner peut avoir des répercussions sur le budget de certains services, qui peuvent vivre une fin d’année avec plus de restrictions.

Vainqueur 1-0 au Parc des Princes après un match aller largement maîtrisé, Paris pensait tenir sa qualification pour le tour suivant en menant également au retour grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé. Puis Paris a craqué en concédant trois buts de Karim Benzema en 17 minutes (61e, 76e, 78e).