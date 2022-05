Ligue des champions: avant la finale, Liverpool "entraîne le cerveau" avec de drôles de casques

Trent Alexander-Arnold et Konstantinos Tsimikas se sont entraînés mercredi avec des électrodes sur la tête, à trois jours de la finale de Ligue des champions opposant Liverpool au Real Madrid. Le club anglais cherche à faire travailler le mental de ses joueurs.

Jürgen Klopp veut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour battre le Real Madrid. À trois jours de la finale de la Ligue des champions, prévue samedi soir (21h) au Stade de France, l'entraîneur de Liverpool a fait utiliser des casques à électrodes à l'entraînement. Des photos montrent que Trent Alexander-Arnold et Konstantinos Tsimikas ont effectué des exercices physiques avec des capteurs neurologiques.

Selon la presse anglaise, ce n'est pas une nouveauté pour les Reds. Auparavant, Mohamed Salah avait lui aussi été vu avec ce casque peu commun, qui ressemble à un filet. En fait, Liverpool collabore depuis le mois d'août avec neuro11, une société montée entre autres par le neuroscientifique alllemand Niklas Hausler et son associé Patrick Hantschke.

"L'étape suivante consiste vraiment à entraîner directement le cerveau"

Cette société promeut un "entraînement basé sur des données neuroscientifiques pour les athlètes de haut niveau". Sur le site officiel de l'entreprise, Jürgen Klopp est cité. Son avis est évidemment dithyrambique: "Nous sommes maintenant en mesure d'entraîner spécifiquement les capacités mentales et la précision de tir de nos joueurs directement sur le terrain, d'une manière qui n'était pas possible jusqu'à présent. La force mentale jouant un rôle très important au plus haut niveau, nous sommes ravis de travailler avec eux".

"C'est la prochaine frontière de la performance athlétique, déclarait le Dr Niklas Hausler dans The Athletic à l'automne dernier. Le côté physique dans le football a presque été poussé à son maximum. Ces gars sont en super forme. L'étape suivante consiste vraiment à entraîner directement le cerveau. C'est là que nous intervenons avec quelque chose qui est validé scientifiquement". Une méthode qui, d'après eux, a déjà donné des résultats positifs dans le basket, mais aussi le golf, les fléchettes et le tir à l'arc, des sports où la concentration a un rôle fondamental.