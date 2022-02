Ligue des champîons: avant le choc face au PSG, le Real est-il une équipe banale sans Karim Benzema?

Sans son avant-centre français Karim Benzema, le Real Madrid a été battu et éliminé de la Coupe du Roi jeudi, par l'Athletic Bilbao. A 11 jours du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, la Dream Team RMC Sport s'interroge sur la valeur du onze madrilène sans son buteur.

"On n'a pas de joueurs de la qualité de Karim, qui aide beaucoup en possession." Le constat est de Carlo Ancelotti, jeudi soir quelques minutes après l’élimination du Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao (1-0). Blessé à la cuisse gauche, le capitaine du Real Madrid, absent à San Mames, a terriblement manqué à ses partenaires, sans inspiration face à la formation basque. S’il est prématuré d’affirmer que le Français, présent à l’entraînement ce vendredi, sera incertain face au PSG le 15 février pour le huitième de finale de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport), force est de constater que la formation madrilène n’est pas la même avec ou sans son avant-centre.

"Les grands clubs s’accrochent à leurs stars, rappelle Jérôme Rothen, vendredi dans Rothen s'enflamme. Quand elles ne sont pas sur le terrain, ça se ressent. Quand Karim n’est pas là, l’équipe baisse d’un cran, voire de deux crans. Cette équipe est vieillissante quand il n’est pas là. Casemiro, Kroos, Modric.. Ces joueurs là, sans Karim, ne sont pas au même niveau. Cette équipe rentrent dans le rang. On l’a vu contre Bilbao. "

Charbonnier: "Karim ne tient pas le Real à bout de bras"

Un avis que ne partage pas Lionel Charbonnier: "Bien sûr Karim bonifie les joueurs autour de lui mais dire que le Real devient une équipe banale quand il n’est pas là…" Et l’ancien gardien d’Auxerre de rappeler certains résultats obtenus avec le Français sur le terrain: "2-2 à Elche, 2-2 à domicile face au Barça (avant de gagner en prolongation en demi-finale de Supercoupe d’Espagne), 0-0 contre Cadix le 18eme de Liga. Karim ne tient pas le Real à bout de bras, poursuit le champion du monde 1998. Ce serait lui donner trop de responsabilités et diminuer celle de Vinicius et compagnie…"

Mathieu Bodmer, lui, est plutôt du côté de Jérôme Rothen. L’ancien Lillois note que Vinicius est sorti à la 67e minute face à Bilbao, et qu’il "n’a pas été bon." "Parce qu’il ne combine pas avec Benzema devant lui, explique le membre de la Dream Team. Il y a une autre absence que l’on n’a pas soulignée, c’est celle de Ferland Mendy. Quand il n’est pas là, ça change beaucoup de chose au Real Madrid. Mais effectivement, quand Karim n’est pas là aussi. C’est le seul à jouer entre les lignes, qui finit les actions. Il n’a même pas fait entrer Jovic! Kroos et Modric n’ont pas de relais entre les lignes quand Benzema n’est pas là", conclut l'ancien milieu de terrain.