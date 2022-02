Real Madrid: Ancelotti s'est senti démuni sans Benzema

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, reconnaît que l’absence de Karim Benzema a pesé, jeudi lors de la défaite de son équipe en quart de finale de la Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao (1-0).

Le Real Madrid a connu un accroc jeudi en se faisant éliminer en quart en quart de finale de la Coupe du Roi sur le terrain de l’Athletic Bilbao (1-0). Karim Benzema, touché à la cuisse gauche il y a dix jours, avait été préservé pour cette rencontre et son absence a pesé, reconnaît Carlo Ancelotti. Le technicien italien avait aligné Vinicius en pointe mais cela n’a pas fonctionné.

"On n'a pas de joueurs de la qualité de Karim"

"Nous n'avons pas joué avec un avant-centre, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. On n'a pas de joueurs de la qualité de Karim, qui aide beaucoup en possession. Le plan n'a pas changé. On a essayé de sortir le ballon par derrière. Nous n'étions pas clairs comme lors des matchs précédents et cela nous a rendu la tâche difficile pour se créer des occasions nettes. La pression exercée par l'Athletic sur le match était très forte. La clé du match est là. À 70 minutes, nous avons commencé à avoir plus de contrôle et le jeu était sous contrôle. Aller en prolongation aurait pu nous donner plus d'avantages, car ils avaient une usure physique très élevée."

Ancelotti n’a pas donné de nouvelles de l’international français, même s’il s’était montré plutôt rassurant à son sujet cette saison. Il a regretté ce revers mais ne le voit pas comme un coup d’arrêt à moins deux semaines du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG, le 15 février (21h, sur RMC Sport).

"Nous sommes blessés, car nous voulons gagner toutes les compétitions que nous jouons, a-t-il expliqué. Nous avons gagné la Super Coupe et nous avons deux autres compétitions où nous sommes bien placés. Je ne pense pas que cette défaite aura des conséquences. Cette défaite nous rend plus forts. C'était très difficile de jouer ici. Nous avons eu des blessés. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de pression sur Vinicius, mais c'est ce qui se passe, ce n'est pas nouveau."