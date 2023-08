Ligue des champions: avec l'OM, le terrible bilan des clubs français dans les tours préliminaires

L’élimination de l’OM par le Panathinaïkos confirme l’incapacité des clubs français à se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des champions en passant par les tours préliminaires.

Si l’élimination marseillaise n’a pas de grandes conséquences sur l’indice UEFA de la France, elle est tout de même le reflet d’une fâcheuse réalité pour son football. Les tours préliminaires de la Ligue des Champions sont un palier trop souvent impossible à franchir pour le foot français. Ces dix dernières années, seul Monaco est parvenu à se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des champions en passant par les tours préliminaires. Lors de la saison 2016-2017, l’AS Monaco d’un certain Kylian Mbappé ira même jusqu’en demi-finale de la compétition, après avoir successivement éliminé Manchester City et le Borussia Dortmund.

En dehors de cette parenthèse, et des coups de pouce dont certains ont pu bénéficier, à l’image de Rennes (2020-2021) et de l’OL, qui a profité à deux reprises (en 2018-2019 et en 2019-2020) d’une qualification d’office grâce aux succès de Chelsea et de l’Atlético en Ligue Europa, les clubs français se sont toujours plantés, et ce depuis 2013.

La palme pour Monaco

C’est d’ailleurs Monaco qui détient la palme des désillusions, avec trois éliminations, les deux premières à l’issue des barrages (en 2015-2016 et en 2021-2022), la dernière au troisième tour préliminaire (en 2022-2023). Un an plus tard, l'Olympique de Marseille confirme que la troisième place en Ligue 1 est un piège que le football français ne parvient plus à contourner sur le terrain.

Cette élimination du club olympien pourrait avoir des conséquences économiques et une incidence certaine sur les projets olympiens concernant le mercato, même si le président Pablo Longoria s'est voulu rassurant à ce sujet en zone mixte mardi soir.

"La différence entre C1 et C3, ce n'est pas autant. Notamment on avait fait des projections en début de saison en imaginant tous les différents scénarios. C'est une différence naturellement économique, mais aussi de prestige, pour nos supporters, notre effectif, nos sponsors. Ça change un peu la saison mais les projets restent les mêmes car on avait acté l’équilibre financier", a-t-il assuré aux journalistes qui l’interrogeaient.