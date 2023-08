Ligue des champions: pourquoi la France a déjà perdu une place à l’indice UEFA

Après avoir conservé d’un cheveu sa cinquième place la saison dernière, la France a provisoirement rétrogradé d’un rang à l’indice UEFA à l’entame de la saison 2023-2024, puisque l'édition 2018-2019 n’est plus comptabilisée.

Alors qu’elle ne vibrait plus en Coupe d’Europe par le biais de ses clubs, la Ligue 1 s’était soudainement trouvée des atomes crochus avec West Ham au cœur du dernier mois de mai. La qualification des Anglais aux dépens d’Alkmaar en demi-finale de la Conférence League avait été accueillie avec un énorme soulagement chez les supporters et les instances. Elle avait permis à la France de conserver de justesse son cinquième rang à l’indice UEFA devant les Pays-Bas (qui l’aurait dépassée si Alkmaar avait remporté ses trois derniers matchs de la compétition).

Une sixième place changerait tout

Cette place dans le Top 5 européen était d’autant plus vitale qu’elle permet d’offrir quatre places qualificatives pour la nouvelle version de la Ligue des champions (trois en poule, une en tour préliminaire), deux en Ligue Europa et une en Conference League. Mais cette joie est de courte durée. En ce mois d’août, la France a déjà provisoirement reculé d’un rang au classement UEFA, dont l’indice est calculé sur les résultats des clubs lors des cinq dernières saisons.

Le nouveau coefficient ne prend ainsi plus en compte la saison 2018-2019, meilleure pour les clubs français par rapport aux représentants néerlandais (le PSG et Lyon avaient été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Rennes avait atteint les huitièmes de la Ligue Europa). La France perd son avantage de 1,983 point glané cette année-là (10.583 à 8.6) sur les Pays-Bas, qui en profitent pour occuper actuellement la cinquième place. La France accuse actuellement un retard de 1,219 point (51.8 pour les Pays-Bas, 50.581 pour la France) et compte fortement sur ses représentants pour briller cette année à commencer par Marseille, ce mardi face au Panathinaïkos (20h) au troisième tour de qualification aller de la Ligue des champions.

La Une de Rothen s’enflamme : Elimination en Coupe d’Europe, affaires extrasportives... Le foot français touche-t-il le fond ? – 27/04 21:36

Le PSG et Lens sont directement qualifiés en phases de poule de la Ligue des champions, Rennes et Toulouse joueront en Ligue Europa alors que Lille devra passer par les barrages de la Conference League face au vainqueur du match entre le B36 Tórshavn (Iles Féroé) et HNK Rijeka (Croatie). Si la France ne parvenait pas à reprendre sa cinquième place, cela aurait de fâcheuses conséquences. La sixième place offre seulement trois places en Ligue des champions (dont deux directes) et six places européennes au total.

Le calcul du coefficient (selon le site de l’UEFA):

2 points pour une victoire en phase de groupes de chaque compétition

1 pour une victoire en qualification et barrage de chaque compétition

1 pour un nul en phase de groupes de chaque compétition

0,5 pour un nul en qualification et barrage de chaque compétition

4 pour une participation à la phase de groupes de Ligue des champions

4 pour une participation aux 8es de finale de Ligue des champions

4 pour avoir terminé son groupe à la première place en Ligue Europa

2 pour avoir terminé son groupe à la deuxième place en Ligue Europa

2 pour avoir terminé son groupe à la première place en Conference League

1 pour avoir terminé son groupe à la deuxième place en Conference League

1 par tour passé au-delà des 8es de finale (Ligue des champions, Ligue Europa)

1 par tour passé au-delà des demi-finales (Conference League)