Ligue des champions: Bayern-Barça à huis clos en raison du Covid-19

La résurgence du Covid-19 en Europe, avec le variant Omicron, pousse la région de Bavière à fermer les stades au public. Conséquence: le Bayern Munich va terminer l'année à huis clos à l'Allianz Arena. Il n'y aura donc pas de spectateurs pour le match face au Barça, en Ligue des champions.

Le retour des stades vides sur la scène européenne. La flambée des cas de Covid-19 en Allemagne, comme dans le reste de l'Europe, a poussé la région de Bavière à interdire le public dans les stades de football à compter de samedi et jusqu'à la fin de l'année, selon une information rapportée vendredi par Kicker. La mesure concerne donc le Bayern Munich, qui devra jouer à huis clos ses prochains matchs à l'Allianz Arena. Le match de Ligue des champions face au FC Barcelone, le 8 décembre, se jouera donc en l'absence de spectateurs, comme l'a confirmé le club catalan.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG et le Losc en Ligue des champions

En Allemagne, chaque région est autonome pour décider des mesures anti-Covid, et certains clubs peuvent jouer dans un stade plein ou partiellement plein alors que d'autres jouent à huis clos. Le Bayern Munich, qui a dû se contenter de 12.000 spectateurs lors de la victoire 1-0 contre Bielefield, à cause de premières restrictions, savait que le couperet allait finir par tomber. "Le football a une importante fonction d'exemplarité", avait rappelé le populaire chef du gouvernement régional bavarois Markus Söder. "Si on ferme les marchés de Noël, il n'est pas cohérent d'envoyer 15.000 ou 18.000 personnes au football", avait-il plaidé, inquiet que son Land soit submergé par le variant Omicron.

Les stades pleins le week-end dernier, "une faute"

"Nous devons clairement limiter les grands rassemblements de loisir", avait déclaré mardi matin Helge Braun, chef de cabinet de la chancelière sortante Angela Merkel. "Ccompte tenu de la situation dramatique dans le pays, il n'est plus responsable d'assister à des matches de Bundesliga comme le week-end dernier avec des dizaines de milliers de spectateurs", ajoutait-elle. Robert Habeck, désigné comme vice-chancelier du prochain gouvernement du pays, avait eu des propos encore plus fermes: "Laisser jouer des matches dans des stades pleins le week-end dernier était une faute. C'est clair, ça aurait dû être empêché".

Après une saison 2020-2021 de championnat allemand sinistrée, avec quasiment tous les matches à huis clos, le public avait peu à peu été autorisé à revenir en août dernier. Mais certaines enceintes étaient encore très loin de pouvoir faire le plein: le Bayern Munich a joué respectivement devant 34.000 spectateurs en moyenne, soit à peu près la moitié de la capacité.

Un autre match de la 6e journée de Ligue des champions se jouera à huis clos: Ajax-Sporting. Aux Pays-Bas, depuis mi-novembre, toutes les rencontres de football professionnel se disputent sans public, conformément aux mesures prises par les autorités.