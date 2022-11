Ligue des champions: Bayern, Naples, Tottenham… les adversaires les plus probables du PSG en 8e

Le Paris Saint-Germain s’est fait chiper la première place du groupe H par le Benfica Lisbonne lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligues des champions. Par conséquent, le club de la capitale devra affronter un premier de poule en 8e de finale, avec la probabilité de tomber sur du très lourd.

Les supporters du Paris Saint-Germain vont vivre le tirage au sort de la Ligue des champions (ce lundi à 12h sur RMC Sport 1) avec un peu plus d’appréhension que prévu. Malgré leur victoire sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2) ce mercredi soir, les Parisiens ont vu le Benfica Lisbonne leur chiper la première place à la faveur d’un plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur sur l’ensemble de la phase de poules.

>> Revivez Juventus-PSG (1-2)

Le Bayern, adversaire le plus probable pour le PSG

Par conséquent, le club va affronter un premier de poule au printemps prochain. Selon le compte spécialisé dans les probabilités @MisterChip, le Bayern Munich est l’équipe sur laquelle le PSG a le plus de chances de tomber en 8e de finale (18,1%). Viennent ensuite Naples (17%), City et Tottenham (14,2%) puis Chelsea (13,9%). Le Real Madrid (11,3%) et Porto (11,2%) sont les deux équipes que le PSG a le moins de chances de croiser en 8e.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder les matchs du PSG en Ligue des champions

À noter que le Bayern Munich a 39,8% de chances de croiser la route de Liverpool, ce qui pondère quelque peu la probabilité d’avoir un PSG-Bayern, un remake de la finale de 2020, en 8e de finale dans quelques semaines.

Ces probabilités s’expliquent notamment par le fait qu’il est impossible de tomber sur un club du même pays, ce qui réduit les possibilités pour le Bayern Munich (Leipzig, Dortmund et Francfort ont terminé deuxièmes) et Naples (l’Inter et l’AC Milan ont terminé dauphins). Deux clubs issus d’une même poule ne peuvent par ailleurs pas non plus s’affronter en 8e.