Juve-PSG: "Pendant le match, on ne savait pas", Mbappé raconte l'imbroglio sur le classement

Malgré sa victoire sur la pelouse de la Juventus Turin (2-1) ce mercredi soir en Ligue des champions, le PSG termine deuxième du groupe H derrière le Benfica Lisbonne. Une situation qui ne tracasse pas outre mesure Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain a fait le boulot sur la pelouse de la Juventus Turin. Mais le Benfica Lisbonne a fait encore mieux. Malgré leur victoire ce mercredi soir en Italie (1-2), les Parisiens se sont fait doubler au classement par les Portugais, vainqueurs à Haïfa (6-1) qui terminent premiers du groupe H à la faveur d’un plus grand nombre de buts inscrits à l’extérieur sur l’ensemble de cette phase de poule.

"On va regarder le tirage et on jouera pour gagne"

Le Benfica Lisbonne est repassé devant le club de la capitale grâce à un dernier but inscrit dans le temps additionnel au Maccabi Haïfa (1-6). "Pendant le match, on ne savait pas. À la fin, ils ont essayé de nous avertir, a expliqué Kylian Mbappé au micro de RMC Sport. Mais c'était la fin. Ce n'est pas grave, on est qualifiés. On est venus faire le travail, ça ne suffit pas. On va regarder le tirage et on jouera pour gagner."

Buteur sur un splendide raid solitaire en première période, Mbappé est également revenu sur ses automatismes avec Carlos Soler, aligné dans le onze en l’absence de Neymar, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. "Carlos n'avait pas l'habitude de jouer. C'est un joueur différent de Neymar. On a fait ce qu'on a pu, on a réussi à faire de bonnes choses et repartir avec la victoire", a poursuivi l’international français auprès de RMC Sport.

Autre motif de satisfaction pour le natif de Bondy: grâce à son but, son septième depuis le début de la compétition, il est revenu à hauteur de Mohamed Salah en tête du classement des buteurs de la C1. Au printemps, il aura assurément à coeur de gonfler ce total, peu importe l’adversaire en face.