Ligue des champions: Benfica élimine l'Ajax... sur son seul tir cadré

Grâce à un but complètement contre le cours du jeu du jeune attaquant uruguayen Darwin Nuñez, le Benfica a éliminé l'Ajax en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club portugais s'est imposé 1-0, mardi soir, après avoir fait 2-2 à l'aller.

L'Ajax était pourtant en totale maîtrise. Benfica a décroché la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en réalisant mardi soir un hold-up face au club néerlandais (1-0). À l'aller, trois semaines auparavant, la formation portugaise avait su sauver le nul (2-2) grâce à son attaquant ukrainien Roman Yaremchuk.

Sur la pelouse de la Johan-Cruyff Arena d'Amsterdam, les Lisboètes de Nélson Veríssimo ont commis leur braquage à la 77e minute, sur un coup franc d'Álex Grimaldo repris de la tête par Darwin Nuñez. En dominant Jurrien Timber dans son duel, le jeune attaquant uruguayen (22 ans) a inscrit son quatrième but de la saison dans la compétition (et accessoirement réalisé le seul tir cadré portugais du match). Le voilà désormais à 26 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues.

Loin d'être exempt de tout reproche sur le but, le gardien camerounais André Onana n'avait presque rien eu à faire avant cette action. Il n'avait vraiment été mis en danger que sur une tête de Jan Vertonghen à la 58e minute. Pour le reste, la domination de ses partenaires lui permettait de passer une soirée relativement tranquille.

Haller frustré par un hors-jeu

La feuille de statistiques est impressionnante. 67% de possession, 16 tirs à 4, 517 passes réussies à 195... L'Ajax était clairement un cran au-dessus. Mais l'équipe d'Erik Ten Hag a été incapable de cadrer plus de deux fois. Sebastien Haller, meilleur buteur de cette C1 avec 11 buts, a cru ouvrir le score dès la 7e minute. Mais un hors-jeu, bel et bien existant, l'en a empêché. Lui et ses partenaires d'attaque, Anthony et le capitaine Dusan Tadic ont ensuite été incapables de faire le dernier bon geste face à Odysseas Vlachodimos. Le gardien grec a même su être impérial à la toute dernière seconde, sur une frappe à bout portant de Brian Brobbey, alors que ce dernier était de toute façon hors-jeu.

Benfica, seulement 3e en championnat et largement distancé par Porto, retrouve enfin des couleurs sur la scène européenne. Les Aigles n'avaient plus connu les quarts de finale de la Ligue des champions depuis 2016. Quant à l'Ajax, la fin de saison va s'articuler autour de la défense du titre national, mais aussi autour de l'avenir d'Erik Ten Hag. L'entraîneur de 52 ans est annoncé avec insistance du côté de Manchester United... éliminé en même temps de la Ligue des champions.