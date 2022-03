Ligue des champions: Ronaldo et Manchester United à la trappe, l'Atlético de Griezmann en quarts

L'Atlético de Madrid a battu Mancheter United (1-0) ce mardi à Old Trafford sur un but de Renan Lodi. Après le nul du match aller (1-1), les Madrilènes se qualifient donc pour les quarts de finale de la Ligue des champions et éliminent des Mancuniens trop limités.

Avec la fin de la règle du but à l’extérieur, tout restait à faire ce mardi à Old Trafford lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester United et l’Atlético de Madrid après le nul à l’aller en Espagne (1-1).

Malgré une possession à l’avantage des Anglais, ce sont bien les Colchoneros de Diego Simeone qui se sont qualifiés pour les quarts grâce à leur victoire (1-0). Dans leur style habituel fondé sur une grosse défense et des contres efficaces, les Madrilènes ont marqué l’unique but du match sur une tête de Renan Lodi avant la mi-temps. Derrière, le bloc mis en place par "Cholo" a tenu bon face à des Mancuniens pas en réussite.

>> Manchester United-Atlético (0-1)

Manchester pas récompensé de sa domination

Ambitieux, les Red Devils se sont rapidement lancés à l’assaut des cages madrilènes alors que les Colchoneros ont semblé tout heureux de laisser la possession à leur adversaire pour essayer de le surprendre en contre.

De retour au premier plan après son triplé lors du choc de Premier League contre Tottenham (3-2), Cristiano Ronaldo s’est démené à la pointe de l’attaque anglaise. Mais le quintuple lauréat du Ballon d’or n’a pas eu beaucoup de ballons pour se mettre en évidence malgré la nette domination de son équipe.

>> Le meilleur de la Ligue des champions est sur RMC Sport

C’est finalement d’Anthony Elanga qu’est arrivé le premier frisson dans la défense de l’Atlético. Servi par Bruno Fernandes sur un centre à ras-de-terre, le Suédois de 19 ans est passé tout près de marquer le premier but de la soirée. Mais le héros mancunien du match aller n’a cette fois pas eu autant de réussite. Sa déviation du bout du pied a heurté la tête de Jan Oblak. Bien involontairement, le gardien slovène de l’Atlético a signé un arrêt monstrueux pour empêcher les Red Devils de lancer leur soirée (0-0,13e).

Dominatrice mais trop brouillonne dans les derniers 30 mètres, cette équipe de Manchester United a semblé incapable de véritablement mettre en danger la défense espagnole. Malgré un bon pressing et une bonne circulation du ballon, les hommes de Ralf Rangnick n’ont pas été assez efficace à proximité du but adverse.

L’Atlético bien payé juste avant la pause

A force d’insister, les Mancuniens se sont découvert en défense. Sur une récupération haute de l’Atlético, Joao Felix a cru marquer son deuxième but en autant de matchs contre Manchester. Mais si le Portugais a bien conclu, son passeur décisif Marcos Llorente était hors-jeu au moment de recevoir le ballon et l’arbitre a logiquement sifflé (0-0, 34e).

Un avertissement qui n’aura pas suffi à réveiller la charnière Maguire-Varane et surtout pas Alex Telles. Déjà devancé par Marcos Llornte sur l’action précédente, le latéral gauche de Manchester United a cette fois laissé Antoine Griezmann enchaîner dans la surface.

Quelques minutes après le but refusé à Joao Felix, le Français a délivré un amour de centre du pied droit pour Renan Lodi. Très actif dans son couloir gauche, le piston brésilien s’est retrouvé dans les six mètres adverses et a trompé David De Gea d’une belle tête piquée (0-1, 41e). Derrière, Bruno Fernandes a tenté de sonner la révolte mais sa frappe lointaine a bien été détournée en corner par un Jan Oblak toujours aussi solide (0-1, 45e+2).

Pas de révolte pour Manchester

Après la pause, Manchester United a poussé pour tenter d’égaliser et d’arracher une prolongation. Mais l’attaque mancunienne n’a pas réussi grand-chose. Pire, les Colchoneros sont passés proche de marquer le but du break en contre à plusieurs reprises sur des tirs de Rodrigo De Paul (0-1, 52e) ou encore d'Antoine Griezmann (0-1, 69e).

En panne sèche devant, le jeu mancunien s’est délité petit à petit face au collectif de l’Atlético. Recruté pour 85 millions l'été dernier, Jadon Sancho n'a rien montré si ce n'est une reprise de volée passée loin au-dessus (0-1, 59e). Cristiano Ronaldo, bien pris par la charnière espagnole, a disparu de la surface après la mi-temps et Anthony Elanga n'a jamais jusitifié le fait d'être titularisé à la place de Paul Pogba.

Entré à la place d'un Bruno Fernandes transparent peu après l'heure de jeu, le milieu français n'a rien apporté. Pas plus que Marcus Rashford ou Edinson Cavani, peu inspirés après leur apparition sur la pelouse. Seul espoir de Manchester United en cette fin de match, Raphaël Varane a vu sa belle tête être détournée par Jan Oblak. Le gardien slovène s'offrant même une double parade après une vaine tentative de ciseau acrobatique de Cristiano Ronaldo (0-1, 77e).

Au terme d'un match engagé mais finalement assez peu spectaculaire, les Colchoneros ont bien résisté. Et à l’arrivée, Manchester United a pris la porte. C'est la quatrième fois consécutive que le club anglais se fait éliminer en phase à élimination directe après avoir concédé le nul à l'aller. Après le Real Madrid en 2013, le Bayern Munich en 2014 et le FC Séville en 2018, le bourreau des Red Devils est cette fois l'Atlético de Madrid.

Pour sauver sa saison et espérer jouer la Ligue des champions en 2022-2023, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont rapidement devoir se reprendre et réaliser une grosse série en Premier League.