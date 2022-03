Manchester United: Rangnick, Ten Hag, Pochettino... Le club voudrait se décider en avril

Alors que Ralf Rangnick a été nommé entraîneur de Manchester United jusqu'à la fin de la saison, le club mancunien veut officialiser son successeur dès le mois d'avril afin de mieux préparer l'année prochaine.

Manchester United ne veut pas traîner. Alors que le bail d'entraîneur de Ralf Rangnick s'étend jusqu'à la fin de la saison, les Red Devils veulent boucler le dossier du nouveau manager d'ici fin avril afin de préparer au mieux l'année prochaine, rapporte le Daily Mail.

Il y aurait deux candidats en pôle pour reprendre le flambeau: Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag. Mais la situation de Thomas Tuchel serait également étudiée de près, alors que Chelsea est dans l'incertitude. De son côté, Ralf Rangnick n'aurait pas renoncé à assurer un rôle permanent au sein du club.

Gestion épineuse du cas Ronaldo

L'entraîneur allemand doit en attendant faire face au problème Cristiano Ronaldo. Absent face à Manchester City à cause d'une blessure à la hanche, le cas du Portugais serait même synonyme de crispations dans le vestiaire mancunien. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Ralf Rangnick est resté évasif. "Est-ce que Ronaldo est heureux en ce moment? Eh bien, je ne sais pas... Je ne lui ai pas demandé s'il était heureux à Manchester et dans ce club. Pour moi, c'est important qu'il soit à nouveau en forme et qu'il ait repris l'entraînement. Nous verrons avec quelle formation et avec quelle composition nous jouerons samedi", a simplement répondu le technicien allemand, qui n'a pas voulu revenir sur l'épisode du séjour au Portugal.

Opposé à Tottenham ce samedi (à suivre dès 18h30 sur RMC Sport 1), Manchester United n'a pas le droit à l'erreur face à un concurrent direct pour la course à la quatrième place, directement qualificative pour la Ligue des champions. Les Red Devils (5e) comptent deux points d'avance sur les Spurs, qui ont deux matchs en retard à disputer. Cristiano Ronaldo est bien titulaire pour ce choc, excellente répétition en vue de la réception de l'Atlético, mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).