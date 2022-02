Portugal: l'ovation poignante des supporters du Benfica pour l'Ukrainien Yaremchuk

L'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a eu droit ce dimanche à une standing ovation de la part du public lisboète lors de Benfica-Guimaraes (3-0) en championnat. Bouleversé par cet accueil, le joueur a eu du mal à contenir ses larmes sur le terrain.

Oleksandr Zinchenko et Vitaliy Mykolenko lors d'Everton-Manchester City en Premier League, Danylo Ignatenko pendant Clermont-Bordeaux en Ligue 1... Alors que la guerre en Ukraine fait rage, les footballeurs ukrainiens évoluant dans les grands championnats européens ont pour la plupart reçu ce week-end de belles marques de soutien. Mais l'accueil réservé par l'Estadio da Luz à Roman Yaremchuk, ce dimanche, a été particulièrement émouvant.

Alors que le Benfica recevait Guimaraes dans le championnat portugais (3-0), l'entraîneur lisboète Nelson Verissimo a décidé de faire entrer son avant-centre à l'heure de jeu. Et là, le temps s'est arrêté.

Tous debout pour lui

Après avoir hérité du brassard de capitaine, Yaremchuk a vu les dizaines de milliers de supporters du Benfica se lever comme un seul homme, brandir des drapeaux jaune et bleu, applaudir tous ensemble, avant, dans un second temps, de scander son nom. Le joueur est alors apparu les larmes aux yeux et les lèvres tremblantes. Bouleversé par cet hommage.

Les yeux rougis de Roman Yaremchuk lors de Benfica-Guimaraes © RMC Sport

Buteur mercredi lors de Benfica-Ajax en Ligue des champions (2-2), Roman Yaremchuk avait célébré en exhibant un t-shirt noir frappé d'un symbole pro-Ukraine. "Je suis ukrainien, et je suis fier de cela", avait-il ensuite écrit sur les réseaux sociaux, en remerciant les combattants pour leur "courage".