Ligue des champions: Benzema sauve le Real, Milan conserve un mince espoir

Grâce à Karim Benzema, auteur d'un doublé, le Real Madrid a évité une nouvelle désillusion face au Shakhtar Donetsk et l'a emporté 2-1, mercredi. Après trois revers, l'AC Milan a montré du caractère mais dû se contenter d'un nul face au FC Porto (1-1) à San Siro.

Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk

Le Bernabeu s’est levé comme un seul homme, offrant à son héros, Karim Benzema, une standing ovation méritée. Les Madrilènes savent reconnaître un immense joueur, a fortiori quand ce même joueur porte le Real Madrid à bout de bras depuis tant d’années. Il fallait bien son talent face au but pour sortir la formation de Carlo Ancelotti d’un mauvais pas contre une formidable équipe du Shakhtar. Hormis une grossière erreur qui a offert l’ouverture du score sur un plateau aux Madrilènes, les joueurs de Roberto De Zerbi ont livré un très gros match, bousculant, étouffant même les Madrilènes pendant plus d’une heure.

Il aura fallu attendre une somptueuse action collective du Real Madrid, avec le virevoltant Vinicius dans le rôle du détonateur, pour voir les Merengue sortir la tête de l’eau. Contre le cours du jeu, le Real Madrid aurait même pu l’emporter encore plus largement en fin de match, mais sans un immense Thibaut Courtois, il aurait aussi pu quitter son stade avec les valises pleines tant la formation espagnole a subi dans tous les compartiments du jeu, aussi bien face aux contre-attaques rapides des Ukrainiens que devant leur technique en mouvement et la virtuosité de leurs attaquants dans les petits espaces. L’essentiel est ailleurs, avec neuf points dans son groupe, le Real est bien parti pour se qualifier.

AC Milan 1-1 FC Porto

Olivier Giroud a tout fait pour réveiller ses partenaires en première période. Décisif sur l’égalisation, l’avant-centre français a pesé malgré tout, notamment sur une frappe tranchante, magnifiquement détournée par Diogo Costa, mais son équipe a encore été considérablement gênée par une équipe du FC Porto joueuse et bien plus inspirée dans l’ensemble. Zlatan Ibrahimovic a marqué peu de temps après son entrée en jeu, mais le but du Suédois a été refusé suite à un net hors-jeu de Hernandez, lancé par Leao sur la gauche.

Malmené en première période, qui a vu Luis Diaz ouvrir le score très tôt dans le match, l’AC Milan s'est montré bien plus mordant au retour des vestiaires, mais pas suffisamment cependant pour espérer mieux que ce match nul. L’équipe de Stefano Pioli cueille son premier point de la saison, qui lui évite pour l’instant une élimination précoce. Mais il lui sera bien difficile d’aller chercher la qualification en décembre.