Real-Shakhtar: Benzema inscrit le 1000e but de Madrid en Ligue des champions

En ouvrant le score face au Shakhtar Donetsk, lors de la quatrième journée de Ligue des champions, Karim Benzema a inscrit le 1000e but du Real Madrid en C1. Le club madrilène est le premier à atteindre cette barre.

Ce n’est pas le plus beau but de sa carrière. Mais il est hautement symbolique. En ouvrant le score pour le Real Madrid ce mercredi face au Shakhtar Donetsk, bien aidé par une incroyable bourde de la défense adverse, Karim Benzema a inscrit le 1000e but de l’histoire des Merengues en Ligue des champions. Comme relevé par Opta, le Real est devenu en même temps la première équipe de l'histoire à atteindre la barre des 1000 buts en C1 (qualifications comprises).

Une grosse bourde du Shakhtar

A la 14e minute de jeu, sur un ballon en retrait de Dodô, le jeune gardien ukrainien Anatolii Trubin (20 ans) a voulu relancer court, directement sur Marlon Santos, avec une passe sans doute trop appuyée dans la surface. Dos au jeu, l’ancien défenseur de l’OGC Nice n’a pas vu Vinicius arriver derrière lui et a totalement manqué son contrôle. Un cadeau pour son compatriote brésilien, qui a eu l’intelligence de servir Benzema en retrait. L’attaquant français de 33 ans a pu tranquillement finir l'action seul face au but vide et réveiller au passage Santiago-Bernabéu.

Il s'agit de son 74e but dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, son troisième cette saison. Au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, Benzema est seulement devancé par Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (123) et Robert Lewandowski (81).

