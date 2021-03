Ligue des champions: Benzema toujours plus leader des buteurs français

Karim Benzema a conforté son statut de meilleur buteur français en Ligue des champions en marquant, mardi lors de la victoire du Real Madrid face à l’Atalanta Bergame (3-1).

Il est encore celui qui a débloqué le sort d’un match du Real. Karim Benzema a placé les Merengue sur la voie d’une qualification en quart de finale de la Ligue des champions en ouvrant le score face à l’Atalanta Bergame (3-1), mardi soir. L’attaquant français a profité d’une offrande de Luka Modric après une mauvaise relance du gardien adverse, Sportiello. Cela lui permet d’atteindre la barre des 70 buts dans la compétition.

Il aurait pu inscrire sa 71e réalisation avec un peu plus de réussite sur une double occasion à la 68e minute. Mais sa tête a été repoussée par le gardien adverse, puis par le poteau. Cela lui aurait permis d’arriver à hauteur de Raul, légende du Real qui pointe actuellement à la quatrième place au classement des meilleurs buteurs de tous les temps dans la compétition (71, sans compter les qualifications).

Cristiano Ronaldo est largement en tête (134) devant Lionel Messi (120). Robert Lewandowski complète le podium (72) sur lequel lorgne Benzema. Le Polonais aura toutefois l’occasion d’augmenter son total ce mercredi lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions face à la Lazio (21h, sur RMC Sport 2).

La menace Mbappé?

Au classement des buteurs français, l’ancien Lyonnais est largement leader. Il compte 20 longueurs d’avance sur Thierry Henry (50), son premier poursuivant. David Trezeguet (29) est troisième. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, 4es ex aequo, comptent le même total (25). L'attaquant parisien, plus jeune joueur à atteindre ce total dans la compétition, pourrait menacer le Madrilène.

Nicolas Anelka est 6e avec 20 buts, Olivier Giroud partage la 7e place avec Frank Ribéry (18 réalisations chacun). Suivent Sylvain Wiltord, 9e avec 15 buts, puis Robert Pirès et Zinédine Zidane, qui comptent 14 buts chacun dans la compétition-reines des clubs. Kingsley Coman (11 buts) peut espérer rejoindre ses illustres compatriotes. Il est actuellement au même niveau que Sidney Govou (11) et compte une unité de plus que Wissam Ben Yedder (10).



Au classement des meilleurs buteurs par club en Ligue des champions, Benzema est 4e avec 58 réalisations pour le Real (12 pour l’OL), derrière Lionel Messi (120 pour le Barça), Cristiano Ronaldo (105 pour le Real) et Raul (66 avec le Real). "Depuis qu'il est là, il ne fait que progresser, s’est enthousiasmé Zidane, mardi après la nouvelle performance de KB9. On ne sait pas quand il va s'arrêter. Sans parler du but, c'est surtout dans le jeu qu'il est exceptionnel. Pas beaucoup de joueurs sont capables de maîtriser le ballon comme il le fait, de faire jouer les autres et surtout de ne pas perdre le ballon."

Classements des buteurs français en Ligue des champions

1- Karim Benzema 70 buts

2- Thierry Henry 50

3- David Trezeguet 29

4- Kylian Mbappé 25

- Antoine Griezmann 25

6- Nicolas Anelka 20

7- Olivier Giroud 18

- Franck Ribéry 18

9- Sylvain Wiltord 15

10- Zinédine Zidane 14

- Robert Pirès 14

12- Kingsley Coman 11

- Sidney Govou 11

14- Wissam Ben Yedder 10

...