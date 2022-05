Ligue des champions: "C'est possible", Ceferin envisage encore d'exclure le Real, le Barça et la Juve pour la Super League

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, affirme mardi dans L'Équipe que les clubs dissidents de la Super League s'exposent toujours à des sanctions de la commission de discipline.

L'épée de Damoclès menace encore le Real Madrid, la FC Barcelone et la Juventus. Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a confirmé ce mardi que ces trois clubs risquaient encore l'exclusion des compétitions européennes en raison de leur volonté de créer la Super League. "Il est possible de punir n'importe quel club. (...) Mais c'est la commission de discipline de l'UEFA, qui est indépendante, qui devra décider", affirme le dirigeant slovène, dans une interview accordée mardi à L'Équipe.

Cette position de l'UEFA est rendue possible par un récent feu vert de la justice espagnole, qui autorise désormais l'instance européenne à prononcer des sanctions contre les promoteurs de la Super League. Fin avril, le tribunal de commerce de Madrid a estimé ne pas avoir "la compétence ni la juridiction" pour se prononcer sur le dossier. Les mesures préventives levées empêchaient jusqu'ici la FIFA et l'UEFA, ainsi que les championnats et les fédérations nationales, de prendre des mesures pour exclure les joueurs et les clubs ayant participé à la création de la compétition semi-fermée et morte-née.

"La décision peut toujours faire l'objet d'un appel", tempère toutefois Ceferin. "Quand le processus sera fini, nous pourrons agir", ajoute-t-il.

Ceferin approuve le passage à huit matchs dans la poule unique de C1

Cette prise de parole dans la presse est aussi l'occasion pour le président de l'UEFA de promouvoir les derniers ajustements de la réforme de la Ligue des champions (qui entre en vigueur lors de la saison 2024-2025). Il exprime ainsi sa satisfaction par rapport à la réduction du nombre de rencontres dans la phase de mini-championnat, qui passe de dix à huit: "Dix matchs, c'était trop. Et avec huit matchs, les équipes vont jouer le même nombre de rencontres à domicile et à l'extérieur. Sportivement, c'est préférable".