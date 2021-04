Ligue des champions: Ceferin laisse planer un petit doute sur le maintien de la demi-finale du Real

Dans un long entretien accordé mercredi soir à la télévision slovène, Aleksander Čeferin enchaîne les tacles au sujet du projet avorté de la Super League. Le patron de l'UEFA évoque de possibles sanctions, notamment contre le Real Madrid et son président Florentino Perez. Avec un petit doute concernant la demi-finale de Ligue des champions.

La demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea aura-t-elle lieu comme prévu, mardi prochain (à suivre sur RMC Sport)? A priori oui. Mais Aleksander Čeferin a tout de même laissé planer un léger doute mercredi soir, lors d'un entretien en longueur accordé à la télévision slovène.

Le problème des diffuseurs

"Il y a une chance relativement faible que ce match n'ait pas lieu la semaine prochaine", lâche le président de l'UEFA dans des propos scriptés par 24ur zvečer. Faible, car les enjeux sont énormes et déjà calés: "La clé, c'est que la saison a déjà commencé et les télévisions nous réclameraient des dommages et intérêts en cas d'annulation des demi-finales, poursuit Ceferin. Mais ce sera un peu différent dans le futur."

"Les portes de l'UEFA sont ouvertes, mais en même temps, chacun devra subir les conséquences de ses actes", a-t-il par ailleurs prévenu à propos de la tentative de sécession de 12 clubs pour former une Super League semi-fermée, en concurrence avec les compétitions de l'UEFA. Avec plus de clémence pour les six clubs anglais qui "ont reconnu leur erreur". Contrairement à un Florentino Perez que le dirigeant européen n'a pas manqué de tacler.