Ligue des champions: Ceferin séduit par un "Final Four"

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, se montre favorable à la mise en place d’un Final Four en Ligue des champions même s’il voit quelques points négatifs à ce format.

Le format de la Ligue des champions pourrait bientôt changer. L’idée d’instaurer un Final Four fait son chemin au sein des instances européennes. Selon des informations du Times la semaine dernière, l’association des clubs (ECA) soutient ce projet mis en place de manière exceptionnelle dès les quarts de finale en 2020 à Lisbonne en raison du covid. L’idée serait de supprimer le format en matchs aller-retours à partir des demi-finales. Celles-ci seraient désormais organisées sur un match sec et auraient lieu dans la même ville que la finale, disputée quelques jours plus tard.

"Il y a des plans", confirme Ceferin

Dans une interview au média croate Sportske, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, s’est montré séduit par l’idée même s’il assure que rien n’est encore acté. Il note quelques points négatifs de ce nouveau format.

"C'est une bonne idée, mais vous perdez quelques matchs, remarque le dirigeant slovène. Vous ne jouez pas à domicile et à l'extérieur, et il y a moins de matchs pour les détenteurs de droits TV. Il est trop tôt pour partager de nouvelles idées avec les médias, mais il y a des plans."

Ceux-ci seront donc discutés et pourraient aboutir à cette nouvelle formule. Une refonte de la compétition a déjà été actée à partir de la saison 2024-2025. La Ligue des champions passera à 36 clubs (au lieu de 32) avec la fin de la phase de poules. Chaque équipe jouera contre 10 adversaires différents, les huit premières se qualifieront pour les 8es tandis que les formations classées entre la 9e et la 24e place disputeront un barrage pour tenter d’accéder à la phase finale.

Ceferin était en Croatie dimanche pour assister au match amical entre l’Hadjuk Split et le Shakhtar Donetsk (3-3), privé de compétition depuis le début de la guerre mené par la Russie en Ukraine. Lundi, l’UEFA a annoncé de lourdes sanctions contre le football russe avec notamment l’exclusion de tous les clubs pour les prochaines compétitions européennes.