Villarreal-Liverpool: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale retour de Ligue des champions

Après son succès 2-0 à l'aller, Liverpool doit conforter son avance lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Villarreal, qui va chercher à réaliser une incroyable remontée pour poursuivre son rêve européen.

Villarreal peut-il réaliser une incroyable remontada ? Après avoir sorti la Juventus Turin en huitième de finale et le Bayern en quart, les Espagnols doivent remonter au moins deux buts à Liverpool en demi-finale retour de Ligue des champions pour espérer se qualifier pour leur première finale en C1, un an après avoir conquis la Ligue Europa. Mais face aux Reds de Jürgen Klopp, la tâche s'annonce ardue à l'Estadio de la Cerámica. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21 heures sur RMC Sport 1 et Canal +, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder Villarreal-Liverpool

Liverpool en route vers un incroyable quadruplé ?

Malgré les deux buts d'avance, les coéquipiers de Trent Alexander-Arnold jouent la prudence face au sous-marin jaune, qui a réussi à dompter le Bayern Munich au tour précédent. Les Reds peuvent conclure la saison 2021-2022 en apothéose, en allant chercher un quadruplé inédit en Angleterre. La Coupe de la Ligue est déjà en poche, tout comme le billet pour la finale de la Coupe d'Angleterre, contre Chelsea, le 14 mai. Avec un petit point de retard sur Manchester City à quatre journées de la fin et un ballottage favorable en C1, jamais une équipe anglaise n'a été aussi près du but.



En 2007, Chelsea s'était retrouvé dans une situation très similaire, mais avec trois points de retard sur Manchester United. Les Blues n'avaient finalement ajouté que la Coupe d'Angleterre à leur Coupe de la Ligue, battus en demi-finale de Ligue des champions par... Liverpool. Longtemps, les Reds ont d'ailleurs minimisé la possibilité d'un Grand Chelem. "Aucune équipe dans l'histoire du football anglais n'a réussi le quadruplé, non ? C'est parce que c'est extrêmement difficile. On est encore très loin de penser à un truc aussi dingue", avait balayé Jürgen Klopp début mars.



Mais le mot n'est plus tabou sur les bords de la Mersey. Liverpool pourrait effacer des tablettes le triplé championnat-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions de Manchester United, son rival historique, en 1999.