Villarreal-Liverpool: Coquelin défend Emery après son passage au PSG

Francis Coquelin, milieu de terrain de Villarreal, adoube son entraîneur Unai Emery avant la demi-finale retour de la Ligue des champions face à Liverpool, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). Il défend notamment son bilan sur le banc du PSG.

Villarreal veut croire en un nouvel exploit, ce mardi face à Liverpool (21h, sur RMC Sport 1) en demi-finale de la Ligue des champions six jours après sa défaite à Anfield (2-0). Les tombeurs de la Juventus et du Bayern seront portés par le plan d’Unai Emery, leur entraîneur couronné de succès (victoire en Ligue Europa en 2021) depuis sa nomination en 2020. Dans une interview au Parisien, Francis Coquelin adoube le technicien dont le passage au PSG (2016-2018) reste associé à la terrible remontada face au Barça en 2017.

"La désillusion à Barcelone a énormément fait de mal au coach Emery"

"Mais quel entraîneur n’a pas laissé un souvenir contrasté de son passage au PSG?, lance le natif de Laval. Quel entraîneur en est sorti indemne ces dernières années? C’est toujours compliqué pour un coach à Paris. On a pu aussi s’en apercevoir avec Ancelotti ou Tuchel. Leur expérience dans la capitale était quelque peu mitigée et derrière ils ont remporté des titres avec d’autres clubs et ont réussi à s’exprimer. La désillusion à Barcelone a énormément fait de mal au coach Emery. Et malheureusement, les gens l’associent à cette remontada. Ici, il montre son savoir-faire avec la conquête de la Ligue Europa en 2021, puis cette place en demi-finale de la C1 cette saison."

Pour Coquelin, le contexte entre Paris et Villarreal, un club plus familial où la pression n’est pas aussi intense, change beaucoup de choses. "On ne va pas pratiquer la langue de bois, poursuit-il. Ça n’a rien de comparable. Au PSG, avec de très grands joueurs, tous ces internationaux à la carrière bien fournie, un entraîneur fait plus du management que du travail tactique. Il est plus facile d’imposer sa griffe dans certains clubs. J’en suis convaincu. Le plus important à Paris est de gagner la Ligue de champions. Un coach est jugé là-dessus. On ne va pas se mentir: les autres trophées nationaux, il est quasiment obligatoire de les remporter."

Coquelin, lui, continue d’écrire sa belle histoire à l’étranger après son départ très jeune de Laval (à 17 ans pour Arsenal). Hormis un prêt à Lorient (2010-2011), le milieu de terrain a enchaîné avec réussite les aventures loin de France à Arsenal (2008-2014, entrecoupé de prêt à Fribourg et Charlton), Valence (2018-2020), puis Villarreal (depuis 2020).