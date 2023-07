Ligue des champions: Davies joueur le plus rapide de la saison, un joueur de l'OM dans le top 10

L'UEFA a dévoilé ce vendredi la liste des dix joueurs les plus rapides de la saison 2022-2023 en Ligue des champions. Le classement est dominé par Alphonso Davies et deux Français, dont Ousmane Dembélé, figurent dans la liste.

Un classement très honorifique. L'UEFA a publié ce vendredi sur ses réseaux sociaux le classement des joueurs les plus rapides lors de la saison 2022-2023 de Ligue des champions. Alphonso Davies, le latéral gauche canadien du Bayern Munich, a été flashé à 37,1km/h et domine les débats.

Mbappé absent du top 10

L'Ukrainien Mykhailo Mudryk, qui a rejoint Chelsea en janvier dernier, prend lui la deuxième place (36,6km/h) devant Ousmane Dembélé, l'ailier du FC Barcelone. Moussa Diaby, le joueur du Bayer Leverkusen, est l'autre Français qui figure dans le top 10. À titre de comparaison, lors de son sprint face à l'Argentine en 2018, Kylian Mbappé avait atteint 32,4 km/h.

En 2020, Kylian Mbappé avait d'ailleurs dominé ce même classement de l'UEFA avec un sprint ayant atteint 33,98 km/h à la 73e minute de la finale contre le Bayern Munich. Pour cette saison, l'attaquant du PSG ne figure même pas dans le top 10 de ce classement fourni par l'UEFA.

La dixième place du classement, occupée cette année par Dominik Szoboszlai, avec une vitesse de pointe à 35,9km/h. Reste à savoir si ces mesures ont été réalisées sur le même modèle ou si cette statistique illustre la tendance d'un sport de plus en plus physique, où les joueurs sont aussi des athlètes allant de plus en vite.