Ligue des champions: Dortmund fait le job avec Haaland, victoire historique du Sheriff Tiraspol

Opposé au Besiktas ce mercredi pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund a assuré l'essentiel à Istanbul (2-1), alors que le Shakhtar Donetsk a été surpris par le surprenant Sheriff Tiraspol (2-0).

Le Shakhtar tombe de haut à Tiraspol

Grosse surprise en Moldavie. Présent pour la première fois de son histoire en phase de groupes de la Ligue des champions, le Sheriff Tiraspol a réussi une sacrée performance en faisant tomber le Shakhtar Donetsk (2-0). Basé dans la région séparatiste de Transnistrie mais rattaché au championnat moldave, dont il a remporté 19 des 21 dernières éditions, le Petit Poucet de cette C1 cuvée 2021-2022 semblait condamné à finir dernier de la poule D dans laquelle on retrouve également le Real Madrid et l’Inter Milan. Mais les joueurs de Yuriy Vernydub n’ont pas du tout volé leur victoire.

A défaut de dominer dans le jeu, ils se sont montrés tranchants en contre-attaque et plus incisifs. Avec un certain Cristiano da Silva Leite (28 ans) en grande forme, passeur décisif sur les deux buts de son équipe. Le latéral gauche brésilien a d’abord trouvé l’ancien Messin Adama Traoré, buteur d’une sublime reprise acrobatique du gauche (16e). Trouvé par Cristiano, Momo Yansané s’est chargé de faire le break de la tête en seconde période (62e). Le Shakhtar de Roberto De Zerbi, bourreau de Monaco en barrages, a semblé résigné en fin de match, et a même failli rentrer en Ukraine avec un cinglant 3-0 dans ses valises.

Dortmund assure l'essentiel

Le Borussia Dortmund peut remercier Jude Bellingham. Du haut de ses 18 ans, le jeune milieu anglais a été le grand artisan de la victoire du BvB sur le terrain du Besiktas Istanbul (2-1) dans le groupe C (celui de l’Ajax et du Sporting). C’est lui qui a ouvert le score dans un angle fermé, après avoir été bien servi par l’ancien Parisien Thomas Meunier (20e). Comme relevé par Opta, il est ainsi devenu le plus jeune joueur à trouver la faille lors de deux matchs consécutifs en Ligue des champions, détrônant Kylian Mbappé (18 ans et 85 jours en mars 2017).

Pas rassasié, Bellingham a signé un petit festival avant la pause en éliminant Welinton d’un crochet avant de servir en retrait Erling Haaland pour le but du break (45e+3). Le 21e but du Norvégien en 17 matchs de Ligue des champions. Et un 2-0 un peu sévère pour les coéquipiers de Miralem Pjanic, loin d’être asphyxiés par le troisième de Bundesliga. En cherchant à jouer plus haut en seconde période, Besiktas n’est pas passé loin d’encaisser un troisième but, avant de parvenir à relancer le suspense grâce à Francisco Montero (90e+4). Une réduction du score toutefois trop tardive.

