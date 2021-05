Ligue des champions: en 2017, la Masterclass de Mbappé à 18 ans face à Manchester City

Quatre ans avant de retrouver Manchester City à l'Etihad Stadium mardi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (s'il n'est pas forfait), Kylian Mbappé avait honoré sa première titularisation en C1 avec l’AS Monaco, face aux Cityzens, en 8eme de finale aller. Bien que battu 5-3 (mais qualifié au retour), l’attaquant du PSG avait crevé l’écran. Déjà.

"Kylian Mbappé a tout d’un grand." Gratifié de la note de 8/10 sur notre site, l’attaquant de l’AS Monaco vient de se révéler aux yeux de l’Europe. Si la France a déjà découvert le phénomène en Ligue 1, Manchester City ne s’attendait pas à une telle tornade. Nous sommes le 21 février 2017 et les joueurs de Pep Guardiola accueillent l’ASM en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Première titularisation en C1, premier but

Aux commandes d’une très séduisante équipe monégasque, Leonardo Jardim décide de titulariser son jeune attaquant, 18 ans à peine, au côté de Radamel Falcao. Exit Valère Germain. Première titularisation en C1 pour le futur Parisien. Une belle inspiration du coach portugais. Face aux défenseurs un peu lourds de City, le duo va faire un malheur. Mais avant le coup d’envoi, le jeune Monégasque a eu une prémonition. A son petit frère qui a fait le voyage dans le nord de l’Angleterre avec ses parents, il dit, sans savoir qu’il sera titulaire, qu’il va marquer un but et réaliser une glissade sur la pelouse pour le célébrer…

Ce ne sera pas dès la 10eme minute, même si Mbappé donne déjà des sueurs froides à Otamendi et ses partenaires sur un rush terrible. Alors que Falcao répond à Sterling, Mbappé, intenable, donne l’avantage à l’ASM juste avant la pause. Lancé en profondeur légèrement excentré côté droit, il prend tous ses adversaires de vitesse et place un missile sous la barre de Caballero. Vitesse, puissance, précision, tout est déjà là... Une star est née.

Sagna : "Il est juste impressionnant"

Avec ce but, Mbappé, âgé de 18 ans et deux mois, devient le deuxième plus jeune joueur français à scorer en C1 après Karim Benzema, buteur à 17 ans et 352 jours avec l’OL face à Rosenborg. Malgré ce coup de tonnerre, Monaco doit néanmoins s’incliner 5-3, plombé par une fin de match catastrophique de son gardien Danijel Subasic. Cela n’empêche pas le camp adverse d’être bluffé par l’enfant de Bondy : "Il est juste impressionnant, déclarera l'arrière français de City, Bacary Sagna au Parisien. Des similitudes existent avec Thierry Henry, mon ancien coéquipier à Arsenal. Kylian est très jeune, et je pense qu'il va progresser rapidement. S'il continue sur cette voie, il va intégrer l'équipe de France…"

Les Bleus arriveront un mois plus tard contre le Luxembourg. Avant, Mbappé aura renvoyé City à la maison après la victoire de Monaco 3-1 au match retour. Parmi les buteurs, Kylian Mbappé; encore lui.

Quatre ans, beaucoup de buts et de titres plus tard, la star du PSG est retour dans le stade mancunien. Si le doute plane quant à sa participation, tous les fans parisiens croisent les doigts pour que les ondes positives de l’Etihad Stadium l’accompagnent à nouveau vers la gloire.

