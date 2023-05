Ligue des champions: l’arbitre de la finale Manchester City-Inter Milan est connu

L’UEFA a dévoilé ce lundi l’identité de l’arbitre qui sera au sifflet de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan le 10 juin à Istanbul. Il s’agira du Polonais Szymon Marciniak, en charge de la dernière finale de la Coupe du monde.

Une saison faste pour Szymon Marciniak. Quelques mois avoir officié lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (3-3, 2-4 t.a.b), l’arbitre polonais de 42 ans va diriger la prochaine finale de Ligue des champions, opposant Manchester City à l’Inter Milan le 10 juin à Istanbul.

Au sifflet du dernier Manchester City-Real Madrid

S’il a déjà été au sifflet 42 fois dans la compétition depuis 2014, dont 8 matchs depuis le début de saison (et notamment OM-Tottenham), il s’agira de sa première finale. En fin d’année dernière, Marciniak avait arbitré trois rencontres au Qatar avec France-Danemark (2-1) et Argentine-Australie (2-1) en plus de la finale.

Depuis le début de sa carrière, l’officiel polonais a dirigé sept fois l’Inter Milan, pour un bilan équilibré de 2 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Cette saison, il était en place lors des résultats nuls contre le Barça (3-3) et Porto (0-0). Ses deux rendez-vous avec Manchester City se sont soldées par des victoires, dont la récente démonstration en demi-finale retour face au Real Madrid (4-0).

Son arbitrage en finale de Coupe du monde critiqué

Pour rappel, sa prestation lors de la finale du dernier Mondial avait été critiquée par certains, par exemple - et avec un peu de mauvaise foi - sur le troisième but argentin validé malgré la présence de plusieurs remplaçants sur la pelouse. "Tout d’abord, cette situation (pour qu’elle soit sanctionnable) devrait affecter le jeu, avait-il jusitifé. Et quel a été l’impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain? C’est chercher la petite bête. Il y a des journaux sérieux et ceux qui recherchent le buzz".