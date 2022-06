Ligue des champions: "Essaye encore", comment les joueurs du Real se sont moqués de Salah avant et après la finale

Rodrygo a révélé dans un podcast que les joueurs du Real Madrid s’étaient quelque peu moqués de Mohamed Salah avant et après la victoire des Merengue contre Liverpool en finale de Ligue des champions. Avant la rencontre, l’Égyptien avait assuré qu’il avait "un compte à régler" avec le Real, ce qui a particulièrement motivé les Madrilènes.

Le tweet, partagé à ce jour plus de 110.000 fois et "liké" à 464.000 reprises, est forcément arrivé aux oreilles des joueurs du Real Madrid. Et ces derniers l’ont bien retenu. Le 5 mai dernier, juste après les demi-finales de Ligue des champions, Mohamed Salah avait assuré sur Twitter avoir "un compte à régler" avec le club espagnol, en référence à la défaite des Reds en finale de la C1 contre les Merengue en 2018. Après la victoire des coéquipiers de Karim Benzema le 28 mai dernier au Stade de France, les Blancos n’ont pas manqué l’occasion de lui renvoyer l’ascenseur.

L’histoire savoureuse est racontée par Rodrygo dans le podcast Cortes, repéré par Marca. "Voici une anecdote amusante que je dois raconter: à la fin de la finale de la Ligue des champions, nous avons fait un couloir pour les joueurs de Liverpool. Salah est passé devant nous, l'air découragé, et Modric, qui était de l'autre côté, l'a salué et lui a dit : 'OK, OK, la prochaine fois, essaye encore'."

Rodrygo: "Dans notre tête, c'était déjà 'il faut gagner pour se moquer de Salah'"

Dans ce podcast, l’ailier brésilien de 21 ans a également indiqué que la déclaration de Salah avait particulièrement motivé les Madrilènes avant la rencontre. "Dans notre tête, c'était déjà 'il faut gagner pour se moquer de Salah'. Quand un gars vous provoque, parfois vous voulez juste gagner pour pouvoir vous moquer de lui. À l'entraînement, nous avions l'habitude de dire 'Allez Salah, allez Salah'". Aucun doute que ces révélations donneront encore plus envie au Pharaon d’essayer une nouvelle fois de prendre sa revanche.