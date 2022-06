Mercato: Perez n’a pas voulu recruter Haaland, "incompatible" avec Benzema

Le Real Madrid assure ne pas avoir tenté de recruter Erling Haaland qui s’est, depuis, engagé avec Manchester City. Florentino Perez assure déjà disposer du meilleur avant-centre du monde, Karim Benzema.

Longtemps, les noms de Kylian Mbappé et Erling Haaland ont été associés comme de possibles futures recrues du Real Madrid. Mais aucun des deux ne rejoindra le club cet été pour des raisons différentes. Mbappé, cible prioritaire des Merengues depuis plusieurs années, a finalement prolongé au PSG alors qu’Haaland s’est engagé avec Manchester City. Mais Florentino Perez, président du Real, assure ne pas trop s’être penché sur la star norvégienne. Il assure que la longueur des négociations avec Mbappé n’a pas porté préjudice à une venue de l’ancien joueur de Dortmund.

"Nous n'allions pas le recruter pour le mettre sur le banc"

"Cela n'avait rien à voir avec cela, a déclaré le dirigeant dans l’émission espagnole El Chiringuito, jeudi. Nous avons le meilleur avant-centre du monde Benzema, ndlr) et ce moment était incompatible avec Haaland. Nous n'allions pas le recruter pour le mettre sur le banc. Je pense que nous avons une grande équipe."

Imagine-t-il le recruter dans quelques années? Selon certains médias britanniques, Haaland disposerait d’une clause lui permettant de quitter Manchester City dans deux ans selon un certain montant. Mais Perez assure ne pas se projeter. "Je ne sais pas, répond-il. Maintenant, nous avons plus d'intérêt à former la nouvelle équipe avec les jeunes que nous avons et quelques renforts."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Perez assure que le marché du Real est en stand-by après la signature d’Aurélien Tchouaméni et dépendra des départs. L’arrivée d’un attaquant n’est pas à exclure. "Pour le moment, nous nous sommes arrêtés, car nous n'avons plus de place, a-t-il ajouté. Maintenant, il reste tout le travail, c'est-à-dire juillet et août, pour voir quels joueurs partent. Si Benzema se grippe, il y aura un remplaçant mais pour ce moment où il (Benzema) sera moins bien, pas pour le (le potentiel nouveau joueur) laisser sur le banc. Actuellement, nous avons Jovic."