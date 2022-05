Ligue des champions: faux billets, grève... les éléments qui ont conduit au chaos au Stade de France

Plusieurs éléments coordonnés ont provoqué l’immense chaos pour entrer dans le Stade de France, samedi lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0).

La grève du RER B provoque une concentration de fans

La grève annoncée du RER B a poussé plusieurs milliers de fans à privilégier l’arrivée au Stade de France par la ligne D. Plusieurs milliers de supporters de Liverpool se sont ainsi retrouvés le long de l’autoroute A1 pour passer un pré-filtrage avec de longues fouilles qui ont fortement ralenti le flux de passage alors que les couloirs filtrants mis en place du côté du RER B étaient plus rapides et bien moins fréquentés.

Un gouleau d’étranglement et un manque de redirection

Le passage emprunté par les supporters de Liverpool à la sortie du RER D s’est vite retrouvé bondé en raison notamment du stationnement de vans de police, couplé à la lenteur des fouilles. Des observateurs ont pointé le manque de communication des organisateurs pour rediriger les fans vers d’autres portes, bien moins fréquentées. Pour éviter des risque d'écrasement, le préfet a alors levé la première zone de filtrage. "Notamment parce qu'il y avait - sur la rampe Wilson dans le Sud du Stade de France - une proximité de l’autoroute qui créait des risques pour les personnes a expliqué la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ce lundi sur RTL. Le préfet de police a pris la décision de faire entrer gens sur le parvis, plus près de la seconde zone où il y avait des tourniquets."

Les spectateurs sans billets ou avec des faux billets dans le collimateur

Le gouvernement français et la préfecture de police ont désigné les mêmes coupables pour justifier le chaos: les personnes sans billet ou avec des faux billets. Amélie Oudéa-Castéra les a estimés entre 30.000 et 40.000 et les accusent d’avoir provoqué un "sureffectif" provoquant une grosse pression sur les services de sécurité. "Du fait que les billets étaient faux, les tourniquets étaient bloqués et il y a eu une concentration sur le parvis qui a créé des problèmes de sécurité et d’engorgement qui ont créé une attente extraordinairement frustrante pour les gens", a-t-elle réaffirmé, ce lundi sur RTL. Elle a aussi regretté la mise en vente de billets papier par Liverpool. Une demande acceptée par l’UEFA qui a, selon elle, rendu possible la falsification de précieux sésames.

Entre "300 et 400 jeunes" profitent de la confusion

La levée du premier point de filtrage a provoqué un afflux massif devant les portes du stade de France. Aux supporters avec ou sans billets se sont alors joints quelques fauteurs de trouble de la ville de Saint-Denis qui ont tenté et souvent réussi de forcer l’entrée. "Les supporters nombreux se sont répartis sur les entrées sud du stade, certains essayant de forcer les accès (portes Y, Z et A) qui avaient également été rendus inopérants par la présentation de billets falsifiés, indique le rapport du Préfet. Ils ont été rejoints par 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis qui, profitant de la levée du point de filtrage, ont également tenté de forcer le dispositif."

Des familles, enfants et personnes âgées gazées

Les autorités ont aussi dénoncé l’arrivée de tardive des supporters anglais, alors que la majorité s’est présentée au stade bien avant le coup d’envoi. Le chaos provoqué par l’afflux de personnes devant les portes du stade a engendré un repositionnement du dispositif de police pour "défendre le périmètre du stade" qui "nécessitait une action de police ferme en faisant usage de gaz lacrymogènes pour maintenir l’étanchéité du stade sur les trois portes qui avaient subi les assauts et ainsi permettre le bon déroulement du match." De nombreuses vidéos montrent des abus de forces de l’ordre gazant des supporters de Liverpool montrant seulement leur billet. Des enfants, des familles et des personnes âgées en ont fait les frais provoquant l’indignation à travers le monde.

Le renseignement policier mal interprété?

Depuis samedi soir, plusieurs sources policières contactées par RMC Sport remontent toutes une même idée: la mauvaise utilisation du renseignement policier effectué en amont de la rencontre. Selon un spécialiste de ces questions, "c'est certain que toutes les directives envoyées depuis plusieurs semaines par les services de renseignements français mais aussi espagnol et anglais n'ont pas été productives samedi" avant de poursuivre: "si le renseignement est mal exploité, il ne vaut rien pour les forces sur le terrain".

Ce lundi matin, la ministre des Sports a pointé du doigt le manque d’encadrement des fans de Liverpool par le club anglais, en le mettant en opposition à celui opéré par le Real Madrid. " Le fait que le Real ait à ce point encadré la venue de ses supporters à Paris en prévoyant les bus depuis l’aéroport, de tout organiser d’un point à un autre - ce qui tranche radicalement avec le club de Liverpool qui a laissé ses supporters dans la nature - a créé une différence majeure."