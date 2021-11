Ligue des champions féminine: l’OL arrache la victoire contre le Bayern

Lyon s'est difficilement imposé aux dépens du Bayern Munich (2-1) mercredi au Parc OL, au terme d'un match peu emballant de la 3e journée de Ligue des champions féminine, assurant ainsi quasiment sa qualification pour les quarts de finale tout en prenant une sérieuse option sur la première place du groupe D.

L'Olympique lyonnais compte cinq points d'avance sur le club allemand qu'il retrouvera le 17 novembre à Munich pour le match retour. Mais d'ici là, Lyon aura affronté, dimanche, toujours à Décines-Charpieu, Paris Saint-Germain dans le choc de la Division 1 qui sera déjà très important dans l'attribution du titre dans un championnat de France dominé par les deux formations.

Henry, pour le but décisif

Malgré ce résultat positif propice à prendre confiance, Lyon devra livrer une performance autrement plus probante pour s'imposer et se mettre en position de récupérer son titre perdu au printemps. Car, avant d'arracher la victoire dans les dernières minutes sur un but d'Amandine Henry qui a repris victorieusement de la tête un corner joué de la droite par l'Américaine Catarina Macario (87e), les Lyonnaises ont longtemps souffert par manque d'inspiration offensive et en affichant une certaine fébrilité derrière.

Elles ont d'ailleurs été menées à la mi-temps sur un but inscrit contre son camp par la Canadienne Kadeisha Buchanan après un corner joué à deux (26e). Au cours d'une première période assez terne, le Bayern, pourtant bien timide, aurait même pu ajouter un second but sur un tir de Lineth Beerensteyn arrêté par la gardienne chilienne de l'OL, Christiane Endler (31e) alors qu'un retour de Carpenter a annihilé une occasion de Sofia Jakobson (45+1e).

Privé de Selma Bacha, Amel Majri et Wendie Renard, blessées, Lyon, longtemps totalement inoffensif avec des tentatives de tirs trop timides de Delphine Cascarino (4e) ou Catarina Macario (22e), a égalisé en début de seconde période. C'est la Belge Janice Cayman qui a trouvé l'ouverture pour égaliser à la suite d'un coup franc joué par l'Américaine Macario mal négocié par la défense munichoise (50e).

Cayman n'a pas été loin, peu après, de donner l'avantage à son équipe sur un tir passant juste au-dessus (60e). De son côté, la Norvégienne Ada Hegerberg, entrée à une demi-heure de la fin, a aussi été proche de donner l'avantage à l'OL sur une tentative passant au ras du poteau (80e) mais c'est finalement Henry qui a eu le dernier mot.