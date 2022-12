Coupe du monde 2022: France-Maroc, une demi-finale si particulière pour les amis du PSG Mbappé et Hakimi

L’équipe de France affronte le Maroc ce mercredi en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar. Coéquipiers et grands amis au PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont lutter l’un contre l’autre sur la pelouse, le temps d’un choc historique entre les Bleus et les Lions de l’Atlas.

Kyle Walker a trouvé la solution pour bloquer Kylian Mbappé mais n’a pas réussi à éviter l’élimination de l’Angleterre face à la France. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, les Bleus et leur attaquant supersonique lutteront contre le Maroc ce mercredi et vont tenter de rejoindre l’Argentine en finale. Après Walker, un autre latéral droit de renom va s’attaquer au défi Mbappé: Achraf Hakimi. Une situation ô combien particulière pour les deux hommes. Tous les deux sous contrats au PSG, où ils se côtoient depuis 2021, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sont d’excellents amis et partagent souvent leur temps libre ensemble en France.

"C’est plus compliqué pour les Bleus quand Mbappé est bien muselé mais cela veut dire que Achraf Hakimi va être obligé de défendre beaucoup, a estimé l’ancien gardien Nicolas Douchez pour RMC Sport. Ce n’est pas forcément ce qu’il préfère puisque c’est plutôt un contre-attaquant. Il aime bien se projeter vers l’avant. Et là il sait très bien que s’il laisse un peu d’espace dans son dos cela va être dur de récupérer Mbappé. Cela va être très intéressant mais je ne sais pas si c’est de ce côté-là que cela va se jouer."

Un duo qui fonctionne à merveille au PSG

Tous les deux du même âge (ils sont nés fin 1998), Achraf Hakimi et Kylian Mbappé partagent de nombreux centres d’intérêt en commun et se sont régulièrement mis en scène en train de jouer aux jeux vidéo, en particulier à Fifa. Leur relation n’a eu de cesse de se renforcer au fil des mois passés au PSG.

Lorsque tout le monde attendait la décision du Français au sujet de son avenir - partir au Real ou prolonger - le Marocain était tranquillement puisqu’il avait été mis dans la confidence. "Les coéquipiers l’ont appris sur le terrain, mais comme j’ai une amitié avec Kylian, je l’ai su quelques jours avant, pas énormément non plus", a reconnu le défenseur dans l’émission La Resistencia, sur la chaîne espagnole Movistar+ à la fin du mois de mai.

Dotés d’une belle pointe de vitesse, les deux hommes ont enchaîné les combinaisons. Sur les neuf passes décisives du latéral marocain avec Paris, cinq l’ont été pour Kylian Mbappé. Cette saison, le duo a notamment fait des misères à la Juventus en Ligue des champions au Parc des Princes (2-1).

La blague de Mbappé à Hakimi: "Il faudra que je détruise mon ami"

Proches sur le terrain et en-dehors, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avaient prévu de s’affronter pendant la Coupe du monde 2022. Au moment où la France et le Maroc ont décroché leur billet pour les demi-finales, une séquence datée du début d'année est ressortie sur les réseaux.

"Nous sommes ici à l’Education City Stadium, expliquait alors le buteur des Bleus en anglais. 40 000 personnes peuvent venir ici. France-Tunisie, j’espère que nous allons gagner. Et après nous jouerons contre le Maroc." L’attaquant d’enchaîner en regardant Achraf Hakimi droit dans les yeux et avec un large sourire: "Il faudra que je détruise mon ami."

A l’image du duel à venir ce mercredi sur la pelouse du stade Al-Bayt au Qatar, le latéral marocain ne s’était pas laissé faire par son partenaire du PSG. Sans sourciller, le défenseur avait répondu du tac au tac: "Je vais le fracasser".

Pas dérangé par le défi de son pote, Kylian Mbappé avait tranquillement surenchéri, toujours sur le ton de l’humour et du chambrage. "Cela me brise un peu le cœur, mais vous savez, le football c’est le football, avait lâché l’attaquant tricolore en direction du latéral droit des Lions de l’Atlas. Je dois le détruire." La promesse d’un bel affrontement entre les deux adversaires d’un soir au Qatar.

La bromance s’est poursuivie au Qatar

Dès la fin du quart de finale entre la France et l’Angleterre, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont gentiment donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. Le Marocain, lançant au Français un "on se voit bientôt mon ami" et le buteur lui répondant par quelques émoticônes en forme de cœur.

Pendant le tournoi disputé dans le Golfe, les deux compères du PSG ont multiplié les marques d’affection l’un envers l’autre. La proximité entre les différentes sélections, toutes réunies à Doha, a clairement joué et a permis aux amis de se croiser dans la ville. Profitant d’un jour de repos après France-Pologne, Kylian Mbappé s’est ainsi rendu à l’hôtel de la sélection marocaine pour aller saluer son ami avant son match contre l’Espagne prévu le lendemain.

Peut-être l’occasion de lancer un challenge à Achraf Hakimi... Auteur du tir au but vainqueur contre la Roja, sur une panenka, le latéral marocain a surpris tout le monde avec sa célébration pingouin. Enfin, presque tout le monde puisque le défenseur a ainsi rendu un bel hommage à l’attaquant français. Une célébration en forme de clin d’œil à Kylian Mbappé, auteur d’une célébration semblable lors du carton du PSG contre Lille (7-1) en août dernier. Ce qui lui avait valu le surnom de "Pinguino" de la part de plusieurs de ses coéquipiers à Paris.

Après la dédicace d’Achraf Hakimi sur le terrian, le Français n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux via un émoji pingouin. Mais ça c’était avant… Malgré l’amitié sincère qui unit Kylian Mbappé et le taulier des Lions de l’Atlas, ils ne se feront aucun cadeau pendant la demie France-Maroc.