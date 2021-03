Ligue des champions féminine: le quart OL-PSG reprogrammé le 18 avril

Le quart de finale retour de Ligue des champions féminine entre l'Olympique lyonnais et le Paris SG, reporté à la demande des Lyonnaises touchées par une vague de contaminations au coronavirus, sera disputé le dimanche 18 avril, selon l'UEFA. Un match qu sera à suivre sur RMC Sport.

Le casse-tête est résolu. Le quart de finale de Ligue des champions féminine entre l'OL et le PSG aura bien lui. Et l'on sait désormais quand. L'UEFA a annoncé ce mercredi que cette rencontre serait reprogrammée le dimanche 18 avril. Une date qui peremttra de bien tenir la date de débuts des demi-finales de l'épreuve les 24 et 25 avril.

Victorieuses 1-0 à l'aller, les joueuses de l'OL, quintuples tenantes du titre, ne pouvaient disputer la rencontre, initialement prévue ce mercredi, en raison de "six à sept cas de Covid-19" dans l'effectif, selon le dernier décompte mardi de l'OL.

Le match reporté pour des raisons sanitaires, restait à trouver une date dans un calendrier serré avec la date butoir des demies et une trêve internationale en avril. Mais la Ligue des champions primant sur la D1, l'OL et le PSG joueront donc la C1 ce 18 avril, voyant leurs rencontres de championnat de France reportées. Lyon devait ainsi recevoir Le Havre le samedi 17 et le PSG devait disputer son derby au Paris FC le même jour.