Ligue des champions féminine: le quart retour OL-PSG reporté

L’UEFA a accepté la demande de l’OL de reporter le quart de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, prévu mercredi, en raison de cas de coronavirus dans les rangs lyonnais.

Le quart de finale retour de la Ligue des champions féminine entre l’OL et le PSG ne se disputera pas mercredi. L’UEFA a en effet validé la demande de report du club rhodanien après les tests positifs de quatre nouveaux membres du groupe, révélés lundi en plus des deux détectés la semaine précédente. La confédération européenne va revenir vers les deux clubs pour proposer de nouvelles dates afin de disputer ce choc, qui devra avoir lieu avant la date-butoir du 20 avril inclus, soit quatre ou cinq jours avant les demi-finales (allers les 24 et 25).

>> Le sport face au coronavirus, les infos en direct

Décalé au 20 avril?

Ce ne sera pas chose aisée puisque deux journées de championnat de France sont programmées les week-ends des 2-4 avril et 17-18 avril. Entre ces deux journées, une trêve internationale est programmée du 5 au 13 avril, lors de laquelle l’équipe de France disputera deux matchs amicaux contre l’Angleterre à Caen le 9 avril (21h10), puis face aux Etats-Unis (1e) au Havre le 13 avril (21h10).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder l'OL en Ligue des champions

Le match retour (qui sera diffusé sur RMC Sport) pourrait être programmé vers le 20 avril, à moins que les matchs de championnat des deux équipes du 17-18 avril soient reportés. Il faudra trouver un terrain d’entente entre deux clubs qui entretiennent des relations très fraîches. L’OL s’était agacé du timing de l’annonce du report du choc devant opposer les deux équipes en D1 le 13 mars dernier (et toujours pas reprogrammé).

"J'étais agacé, avait confié Aulas dans une interview au Parisien. On aurait préféré qu'Olivier Echouafni (l'entraîneur du PSG, ndlr) nous appelle avant sa conférence de presse où il a dit que tout était parfait et qu'on allait assister à un grand match. Alors que le matin même, le PSG avait décidé de contourner la Fédération pour saisir l'ARS et essayer d'obtenir un report du match. Olivier est un garçon de qualité, j'espère qu'il a compris que ça nous avait un peu froissés."

Au match aller, les Lyonnaises, quintuples tenantes du titre, s’étaient imposées 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de Wendie Renard sur penalty. Au tour précédent, les Parisiennes s’étaient qualifiées pour les quarts de finale malgré leur défaite sur tapis vert face au Sparta Prague (3-0) après le report du 8e retour suite à des cas positifs. Leur victoire à l’aller (5-0) avait suffi.