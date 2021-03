OL: Aulas explique comment il a évité les voyous et les magouilles

Dans une interview accordée à France Football, Jean-Michel Aulas, président de l’OL, estime avoir évité les pièges dans lesquels sont tombés certains anciens dirigeants du football français, notamment grâce à son éducation.

En poste comme président de l’OL depuis 1987, Jean-Michel Aulas estime avoir réussi à esquiver les mauvais coups ayant provoqué des condamnations chez certains de ses pairs. Il estime n’avoir jamais franchi la ligne jaune.

"Grâce à mon éducation familiale, explique-t-il dans une interview à France Football. Mes parents étaient profs de français et de maths, avec une culture extrêmement rigoureuse, plutôt à gauche, qu’à droite. Pour eux, l’argent était suspect. Ça m’a servi. Comme je réussissais dans mon entreprise, je n’avais pas besoin de toujours plus d’argent ou de gloire personnelle."

"Il m’est arrivé de craindre pour la sécurité de ma famille"

Aulas reconnaît que les pièges sont pourtant nombreux dans un milieu pourri. "Il y a des voyous dans notre sport, poursuit-il. Par exemple, le transfert d’Essien (en 2003 en provenance de Bastia, une enquête avait été menée sur le système de commissions occultes perçues par le nationaliste Charles Pieri, ndlr). Quelques années plus tard, la brigade de répression du banditisme nous a révélés que tout le monde était sur écoute. Les inspecteurs se demandaient comment on avait fait pour résister… C’est ma hantise de me retrouver piéger dans une magouille."



"Il m’est arrivé de craindre pour la sécurité de ma famille car j’avais résisté à une proposition malhonnête, poursuit JMA. Heureusement, je suis entouré d’un homme extraordinaire, Vincent Ponsot (directeur général du football) qui veille à tout. J’ai aussi deux incorruptibles aux finances et aux négociations de contrats qui m’alertent au moindre élément louche. Le fait d’être coté en bourse nous protège. Si nous avons une faiblesse, elle est repérée. Comme ça, je dors mieux."

Depuis son arrivée à la tête du club, Aulas a décroché 50 trophées avec ses équipes masculine et féminine. Il a aussi fait entrer le club dans une nouvelle dimension en construisant son propre stade et en faisant entrer l’OL en bourse en 2007, seul club français dans ce cas.