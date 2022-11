Ligue des champions: finir deuxième de groupe, est-ce vraiment pénalisant pour le PSG?

Malgré son succès dans l’antre de la Juventus, mardi en Ligue des champions (2-1), le PSG a terminé à la deuxième place de sa poule derrière Benfica. Les Parisiens vont hériter d’un premier de groupe lors des huitièmes de finale, dont le tirage aura lieu lundi en Suisse. De quoi perturber sérieusement leur objectif de sacre?

La douche froide. Le PSG a vécu un ascenseur émotionnel assez cruel mercredi en Ligue des champions. En s’imposant sur la pelouse de la Juventus (1-2), les coéquipiers de Lionel Messi pensaient avoir verrouillé la première place du groupe H. Mais ils ont finalement terminé deuxièmes en raison du carton inattendu de Benfica sur la pelouse du Maccabi Haïfa (6-1). Les Portugais sont passés devant grâce à leur plus grand nombre de buts à l’extérieur (une première dans la compétition). De quoi compliquer les plans des Parisiens pour la suite de la compétition.

Les partenaires de Kylian Mbappé affronteront un premier de poule lors des 8es de finale (prévus en février-mars), dont le tirage au sort aura lieu lundi midi à Nyon, au sud-ouest de la Suisse. Avec sept adversaires potentiels, plus ou moins abordables: Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, Naples, Chelsea, Tottenham et Porto. Une situation vraiment pénalisante pour Paris et ses rêves de gloire?

Une différence notable au final

Depuis le dernier changement de format de la Ligue des champions, avec le retour à une seule phase de poules (en 2003-2004), il y a eu dix-neuf finales. Sur les trente-huit équipes finalistes, vingt-neuf avaient terminé premières de leur groupe et neuf étaient deuxièmes. Une différence notable, qui confirme le handicap du PSG pour les échéances à venir.

Mais les joueurs de Christophe Galtier peuvent tout de même garder espoir en constatant que parmi les neuf finalistes ayant terminé deuxièmes de leur groupe, six ont finalement remporté leur trophée (Porto en 2004, l’Inter en 2010, Liverpool en 2005 et 19, le Real Madrid en 2017 et 2018). En sachant que deux finales se sont même jouées entre deuxièmes de poules, en 2010 (Inter-Bayern, 2-0) et 2019 (Liverpool-Tottenham, 2-0).