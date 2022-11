Juve-PSG: la vidéo de Galtier qui apprend à Donnarumma et ses joueurs que Paris termine deuxième de son groupe

Le Paris Saint-Germain a battu la Juventus ce mercredi à Turin (1-2) lors de la sixième journée de Ligue des champions. Malgré ce succès historique, le club francilien a terminé deuxième de son groupe derrière le Benfica Lisbonne et Christophe Galtier l’appris à ses joueurs dès le coup de sifflet final.

Un joli but de Kylian Mbappé, la première victoire d’un club français sur le terrain de la Juventus, une phase de poules terminée sans la moindre défaite. Sur le papier, le PSG a passé une belle soirée à Turin ce mercredi lors de la sixième journée de la Ligue des champions. Pourtant, et malgré sa victoire face aux Bianconeri (1-2), le club de la capitale n’a pas fini premier du groupe H. La faute au carton du Benfica Lisbonne sur le terrain du Maccabi Haïfa (6-1), avec notamment deux buts dans les dernières minutes.

A égalité parfaite de points et de buts marqués ou encaissés avec le club portugais, le PSG se retrouve deuxième au nombre de pions inscrits à l’extérieur. Averti du sixième but lisboète et de la deuxième place de son équipe, Christophe Galtier a pris sur lui d’avertir un à un plusieurs de ses joueurs, incrédules dès le coup de sifflet final.

>> Juventus-PSG (1-2)

"On n'avait pas compris, on gérait le match"

Au centre du terrain, les joueurs parisiens célèbrent leur belle victoire contre la Vieille Dame quand leur entraîneur s’approche d’eux moins souriant. Christophe Galtier glisse quelques mots à Achraf Hakimi et Marquinhos. Sur les images captées par RMC Sport, le latéral marocain et le central brésilien semblent désabusés.

"On n'avait pas compris, on gérait le match, on savait que c'était important de gagner. On savait qu'il y avait 1-1 à la mi-temps et qu'ils ont marqué rapidement après la pause, a reconnu Marquinhos plus tard dans la soirée. En fin de match, je ne savais pas qu'il y avait 5-1 et 6-1. Après, c'était trop tard pour essayer d'aller chercher ce but qu'il fallait."

Pendant que l’hymne de la Juve retentit dans le stade, Nuno Mendes et Gigio Donnarumma savourent tranquillement leur belle victoire du soir. Auteur du second parisien, le latéral portugais affiche même un large sourire. Jusqu’à l’arrivée de Christophe Galtier à leurs côtés…

Le technicien français glisse alors quelques mots à l’oreille de son gardien pour lui signifier le classement de l’équipe. Une nouvelle que l’Italien met quelques instants à digérer.

Paris et Lisbonne départagés par le 7e critère

Invaincus en six matchs, le PSG et le Benfica ont terminé avec 14 points et la même différence de buts marqués et encaissés. Après les deux nuls lors des confrontations directes, il a fallu regarder le septième critère pour départager les Parisiens et les Lisboètes.

Une première dans l’histoire de la Ligue des champions qui pourrait coûter cher au champion de France. En finissant deuxième, le Paris Saint-Germain pourrait tomber sur du très lourd comme le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid en huitièmes de finale. De quoi définitivement ôter leur sourire à Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes.