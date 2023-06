Ligue des champions: Grealish déchaîné, "Rodri's on fire"... la folie dans le vestiaire de Manchester City

La fête était belle dans le vestiaire des Skyblues après leur victoire face à l'Inter Milan (1-0) en finale de la Ligue des champions. Mention spéciale pour Jack Grealish, en grande forme.

C’est la fin d’une (très) longue attente. En venant à bout de l’Inter Milan (1-0) samedi soir à Istanbul, sur une inspiration de son milieu de terrain Rodri, Manchester City a décroché la première Ligue des champions de son histoire. Pour Pep Guardiola, il s'agit d'un troisième sacre en C1 après les deux gagnées sur le banc du Barça (2009, 2011). Longtemps en échec sur la scène européenne à la tête du Bayern Munich (2013-2016) et de City depuis son départ de Catalogne, il a enfin brisé la malédiction, deux ans après une finale perdue face à Chelsea (1-0).

"Rodri’s on fire, your defence is terrified"

Avec trois Ligue des champions à son palmarès, il n'est plus qu'à une unité de Carlo Ancelotti, le technicien le plus titré dans la compétition (4), et fait aussi bien que Zinédine Zidane et l'Anglais Bob Paisley, également couronnés en C1 à trois reprises. Surtout, c'est une délivrance pour ce club racheté en 2008 par le cheikh Mansour ben Zayed Al-Nahyane et qui a investi en 15 ans plus d'1,5 milliard d'euros sur le marché des transferts pour se hisser au sommet du football européen. Les Skyblues réalisent même cette année un fabuleux triplé après avoir déjà gagné la Premier League et la Coupe d’Angleterre.

Un triplé célébré comme il se doit dans le vestiaire du stade olympique Atatürk. Jamais le dernier pour faire la fête, Jack Grealish a notamment assuré le show. Bière à la main, l’international anglais a montré ses talents de chanteur en reprenant notamment le titre "Everywhere" du groupe Fleetwood Mac.

Rejoints par leurs familles et les membres du staff, les joueurs se sont aussi mis à entonner le fameux tube de Gala, "Freed From Desire", en changeant quelque peu les paroles pour crier "Rodri’s on fire, your defence is terrified, Rodri’s on fire, your defence is terrified". Dans une finale pauvre en occasion durant la première heure, c’est l’Espagnol qui a trouvé la faille d’une sublime frappe enroulée du droit à la 68e minute. Son deuxième but de la saison en C1. Et sûrement le plus important de sa carrière.

Haaland © Instagram

Kyle Walker, lui, a joué les journalistes dans le vestiaire en se filmant sur ses réseaux sociaux en train d’interroger certains des héros du soir, comme Ruben Dias et Erling Haaland, qui n’a pas perdu de temps pour s’allumer un bon cigare… Et la fête s’annonce encore plus belle à leur retour à Manchester ce dimanche.