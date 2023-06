Manchester City: le repositionnement de Stones au milieu, le coup tactique génial de Guardiola

Manchester City a remporté, samedi face à l'Inter Milan (1-0), la première Ligue des champions de son histoire, réalisant au passage un triplé avec la Premier League et la FA Cup. Parmi les grandes réussites de la saison des Cityzens, le repositionnement tactique de John Stones au milieu de terrain. Un coup de maître de Pep Guardiola.

Ce n'était pas la meilleure prestation de Manchester City cette saison. Mais au bout, le Graal: un premier sacre en Ligue des champions pour le club, grâce à sa victoire 1-0 contre l'Inter Milan samedi soir en finale. Mais dans ce match, il y eut la confirmation d'une des grandes inspirations de Pep Guardiola cette saison, avec le repositionnement de John Stones.

Le défenseur anglais avait si souvent essuyé des critiques sur ses erreurs d'inattention, en club comme en sélection. Le voici désormais milieu de terrain, en 6-8, à basculer d'un rôle plus défensif quand les Skyblues n'ont pas le ballon à un rôle de relanceur en phase de possession. Gratteur, passeur voire maître à jouer parfois... un profil étonnant dans lequel il aura excellé cette saison.

"Ce nouveau rôle? J'adore"

"J'ai joué davantage comme un numéro 8 aujourd'hui, ce que j'adore. Evidemment j'apprends encore. Je ne pense pas être encore à mon meilleur niveau dans ce rôle mais j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai pris le ballon autant que je le pouvais, j'ai essayé d'enclencher des choses", a constaté John Stones sur BT Sport après le sacre de son équipe.

En avril dernier, alors que Manchester City n'avait pas encore scellé son triplé, l'international anglais se confiait sur cette évolution: "Le manager me place à ce poste parce qu'il voit ce que je peux faire à l'entraînement. Je veux faire circuler le ballon pour l'équipe et me mettre en position. Cela a bien fonctionné jusqu'à présent et j'espère que cela continuera à s'améliorer. J'espère que cela va continuer à s'améliorer. Cela ne peut que me faire du bien d'ajouter ces qualités et cette compréhension du jeu dans différentes positions sur le terrain. J'aime vraiment ça et je pense que ça porte ses fruits."

Un nouveau schéma en 3-2-4-1

Après plusieurs saisons marquantes durant lesquelles son grande truc se situait au niveau du travail de ses ailiers rentrant à l'intérieur pour apporter le surnombre plein centre et submerger l'adversaire, Pep Guardiola a trouvé un nouveau schéma cette saison. Autrefois peu adepte des formules à trois défenseurs, le voici tourné vers une formule en 3-2-4-1, avec des latéraux un cran plus haut et Stones pour apporter le surnombre au milieu.

De fait, Rodri peu davantage se concentrer sur le poste de sentinelle pour épauler le back-three si besoin, quand Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan se retrouve un peu plus libérés des tâches de récupération et de grattage. Les deux peuvent ainsi encore plus se projeter dans l'axe pour servir les ailiers (souvent Bernardo Silva et Jack Grealish) mais aussi l'autre nouveauté de la saison: un vrai 9, Erling Haaland. Le surnombre, apporté autrefois par les ailiers, l'est désormais plus bas. Ce qui permet aux attaquants de rester étirés sur le terrain et donc d'étirer avec eux la défense adverse.

Ce rôle hybride, mi-défenseur mi-milieu relayeur, John Stones l'a découvert ces derniers mois. Et cette tentative, couronnée de succès, semble lui convenir autant que faire progresser l'équipe. D'autant qu'il permet aussi à Manchester City de pouvoir plus facilement encaisser les contre-attaques adverses, puisque le rideau défensif est renforcé... sans enlever l'aspect offensif. Un deux-en-un idéal.

C'est aussi une solution pour mieux batailler en un-contre-un. "J'ai appris que quand vous jouez face à des joueurs comme Saka, Vinicius, Martinelli, Salah ou même Mané par le passé, vous avez besoin de vrais défenseurs pour gagner les duels en un-contre-un", expliquait Pep Guardiola en mai dernier. Un John Stones dans ce rôle, c'est à la fois un défenseur de plus... et un relanceur de plus, selon que vous avez ou non le ballon.

"C'est un joueur incroyable. Stones a cette qualité pour passer la balle, pour arriver en position d'attaque en contrôlant le jeu", louait cette semaine Pep Guardiola. Son idée fera sans doute des petits. Au Barça par exemple, Xavi a tenté la même chose avec Eric Garcia, avec des résultats plutôt intéressants. Après les 4-3-3 ou les défenses à trois, on tient peut-être là la nouvelle tendance tactique des prochains mois.