Ligue des champions: "Important de garder la tête froide", demande Al-Khelaïfi après le tirage du PSG

Le PSG connaît désormais ses trois adversaires en phase de poules de la prochaine Ligue des champions. Ce jeudi soir, à l’issue du tirage au sort, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour rappeler les objectifs du club de la capitale: travailler dur pour aller le plus loin possible.

Le Paris Saint-Germain part une nouvelle fois à l’assaut de ce titre qui lui échappe depuis de nombreuses saisons. Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions a placé le club de la capitale dans le groupe H, en compagnie de la Juventus Turin, du Benfica Lisbonne et du Maccabi Haïfa. Un groupe abordable pour le PSG, qui évite notamment Liverpool (pot 2) et l’Inter Milan (pot 3).

"C’est la meilleure compétition au monde, c’est sûr qu'on va jouer contre de grandes équipes, a réagi Nasser Al-Khelaïfi à l’issue de ce tirage. On a besoin de bien se préparer et d’être prêts pour cette compétition. C’est très important d’avoir la tête froide, de rester calme. On ne veut pas dire qu’on veut aller à telle position. On veut donner le maximum à chaque match jusqu’à la fin."

"C’est sûr que l’objectif de toute l’équipe est d’être en finale"

Tout en insistant sur l'importance de travailler, le président parisien a rappelé que le PSG avait bien évidemment des objectifs très élevés dans cette compétition. "On veut aller le plus loin possible dans cette Ligue des champions. C’est une compétition difficile pour tout le monde, il faut être concentré sur les détails. Il y a beaucoup de grandes équipes qui travaillent comme nous. Mais c’est sûr que l’objectif de toute l’équipe est d’être en finale."