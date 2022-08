Ligue des champions: tous les groupes après le tirage, avec une poule de la mort

Après le tirage au sort, ce jeudi à Istanbul, tous les groupes de la Ligue des champions 2022-2023 sont connus. Alors que le PSG et l’OM ont évité le pire, d’autres poules, à l'image du groupe C, seront particulièrement relevées.

La Ligue des champions version 2022-2023, l’avant-dernière dans ce format avant une réforme mise en place en 2024-2025, est officiellement sur les rails. Ce jeudi, le tirage au sort de la phase de groupes a rendu son verdict à Istanbul, lieu de la finale, le 10 juin 2023.

Les deux clubs français engagés, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ont échappé au pire. Le club de la capitale a notamment évité Liverpool dans le pot 2 et affrontera la Juventus Turin à l’occasion de retrouvailles avec Angel Di Maria et Adrien Rabiot.

Placés dans le chapeau 4, les Phocéens auraient quant à eux pu tomber sur un tirage bien moins abordable. Les hommes d’Igor Tudor évitent en effet tous les mastodontes du pot 1 et héritent de Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham (pot 2) et du Sporting Portugal (pot 3). L’OM devra batailler pour sortir de cette poule, mais cela aurait pu être bien pire.

Le groupe de la mort avec le Bayern, le Barça et l'Inter

Comme à chaque tirage, tous les observateurs vont vouloir désigner un groupe de la mort. Pour cette phase de poules, le groupe C décroche incontestablement la timbale. Avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Inter Milan, cette poule, qui proposera également des retrouvailles entre Lewandowski et les Bavarois, mettra aux prises trois anciens vainqueurs de la compétition. Et on souhaite beaucoup de courage aux Tchèques du Viktoria Plzen.

Le groupe A, avec l’Ajax Amsterdam, Liverpool, le Napoli et les Rangers, remporte de son côté la palme de l’ambiance, avec des rencontres qui s’annoncent bouillantes dans chaque stade. Enfin, le Real Madrid, tenant du titre, s’en sort bien avec un groupe très abordable (Leipzig, Donetsk, Celtic), tandis que le groupe G (Manchester City, Séville, Dortmund, Copenhague) sera marqué par le retour d’Haaland à Dortmund.

Les groupes de la Ligue des champions 2022-2023

Groupe A

Ajax

Liverpool

Naples

Glasgow Rangers

Groupe B

Porto

Atlético

Leverkusen

Club Bruges

Groupe C

Bayern Munich

FC Barcelone

Inter Milan

Plzen

Groupe D

Francfort

Tottenham

Sporting Portugal

OM

Groupe E

AC Milan

Chelsea

Salzbourg

Dinamo Zagreb

Groupe F

Real Madrid

Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic Glasgow

Groupe G

Manchester City

FC Séville

Dortmund

Copenhague

Groupe H

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haïfa