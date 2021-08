Ligue des champions: Pochettino veut voir le PSG terminer "premier de la poule"

Alors que le PSG a hérité d’une poule de Ligue des champions relevée avec Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges, Mauricio Pochettino souhaite voir le club parisien frapper fort et sortir en tête de son groupe.

Pour Txiki Begiristain, directeur sportif de Manchester City, le Paris Saint-Germain a sur le papier la "meilleure équipe d’Europe". Alors que le PSG va devoir se frotter à un groupe de Ligue des champions plutôt relevé, avec les Cityzens mais aussi le RB Leipzig et le Club Bruges, son adversaire le plus ardue a tenté de décharger la pression sur son rival pour la première place de la poule.

De bonne guerre, alors que côté parisien, Mauricio Pochettino s’est montré impatient de retrouver la plus prestigieuse des Coupes européennes, quelques heures après la cérémonie. "Je suis très heureux de ce tirage, parce que nous sommes engagés dans cette compétition, et c’est le plus important, a déclaré le coach argentin jeudi sur le site du club. Toutes les équipes sont fortes, et méritent d’être ici. Il faut respecter toutes les équipes. Le plus important est d’être prêt quand la compétition commence, et jouer notre meilleur football."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre toutes les compétitions européennes

Pochettino: "City, une des meilleures équipes d’Europe"

Si avec son recrutement clinquant et son effectif taillé pour aller au bout, Paris est censé pouvoir se dépêtrer de ses adversaires allemands et belges, les duels attendus contre Manchester City seront forcément les deux sommets de ce groupe. Le PSG devra assumer son statut. "Il est important de terminer premier de la poule, nous voulons gagner tous les matches, c’est notre défi premier, poursuit Mauricio Pochettino. Nous voulons remplir cet objectif, ce ne sera pas simple, mais c’est que nous voulons accomplir."

Il faudra pour ça faire mieux que City, vice-champion d’Europe et champion d’Angleterre en titre, que les Parisiens ont souvent affronté les saisons précédentes sur la scène européenne. Paris avait notamment été éliminé en demi-finales de la précédente édition par les Mancuniens, battu 2-1 à domicile puis 2-0 à l’extérieur. Mais le défi ne fait pas peur au club de la capitale. "C’est toujours particulier, parce que c’est une des meilleures équipes d’Europe. Ils sont toujours présents pour jouer les premiers rôles dans la compétition, tout comme nous. Mais nous savons aussi que Leipzig et Bruges voudront faire de leur mieux, et nous savons que ce sera compliqué."