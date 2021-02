Ligue des champions: Joao Félix veut être le rival de Haaland et Mbappé

Avant le 8e de finale aller de Ligue des champions prévu ce mardi (21h, en direct sur RMC Sport) entre l'Atlético de Madrid et Chelsea, Joao Félix espère pouvoir atteindre le niveau affiché par Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Les premiers huitièmes de finale de Ligue des champions ont permis d'assister à un vent de fraîcheur qui a déferlé sur la scène européenne. Du triplé de Kylian Mbappé avec le PSG face au FC Barcelone (1-4) au doublé d'Erling Haaland avec le Borussia Dortmund lors du succès face au FC Séville (2-3), les jeunes prodiges ont ébloui les observateurs par leurs performances.

De quoi motiver Joao Félix, autre phénomène annoncé et recruté 126 millions d'euros par l'Atlético de Madrid à l'été 2019. L'attaquant portugais aura une occasion ce mardi de prouver sa valeur à Bucarest, dans un huitième de finale aller délocalisé, face à Chelsea (21h sur RMC Sport 1). "On parle toujours de mon prix, mais j'ai oublié ce chiffre et ce que j'ai coûté au club. Parfois, c'est difficile, mais j'essaye de vivre avec de la meilleure façon", a recadré Joao Félix dans un entretien pour The Telegraph.

"Montrer que nous pouvons atteindre ce niveau"

Ces derniers jours, le duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland a déjà été comparé à celui entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Messi et Ronaldo ont atteint un niveau qu'aucun autre joueur n'a atteint. Mbappé et Haaland sont sur la bonne voie, a évoqué Félix. Je veux faire de même et montrer aux gens que nous pouvons également atteindre ce niveau."

Partenaire de Cristiano Ronaldo en sélection nationale, Joao Félix a en tout cas un modèle sur lequel il peut s'inspirer. "Cristiano est une grande influence pour moi, quand nous sommes avec l'équipe nationale, il essaie toujours de m'aider et donne à tous les jeunes des conseils sur le travail, la motivation", a confié Félix à propos de CR7.

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives cette saison, Joao Félix participe activement à l'excellente saison de l'Atlético de Madrid, leader de Liga: "Gagner le championnat est une motivation pour nous. On ne parle pas beaucoup de nous, ils parlent davantage du Real Madrid et de Barcelone. Mais nous faisons une excellente saison. Avant, il n'y avait que ces deux clubs mais nous sommes aussi une grande équipe."