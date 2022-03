Ligue des champions: Kroos très incertain pour Real-PSG

En plus de Casemiro, le Real Madrid pourrait compter un nouvel absent important dans ses rangs pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG. Selon les médias espagnols, Toni Kroos serait très incertain pour la rencontre.

Carlo Ancelotti pourrait être confronté à un sacré casse-tête pour former l’entrejeu du Real Madrid mercredi prochain. D’après plusieurs médias espagnols dont COPE, la SER ou As, la présence de Toni Kroos pour la rencontre face au PSG, dans le cadre du match de retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, est très très incertaine. As dit même qu'elle est pratiquement impossible. Un gros coup dur pour les Madrilènes, qui devront composer avec d’autres forfaits de marque.

Suspendus, le milieu de terrain Casemiro et le latéral gauche Ferland Mendy ne seront pas de la partie. Le média espagnol précise que Toni Kroos a lui des douleurs aux ischio-jambiers et qu’il ne s’est pas entraîné. Il doit passer une IRM ce vendredi mais le joueur de 32 ans serait jugé quasiment indisponible pour la rencontre de ce samedi face à la Real Sociedad en championnat.

Quelles alternatives pour Ancelotti?

Si cette nouvelle vient à se confirmer, le coach italien devra revoir ses plans dans la composition de son milieu de terrain. Pour pallier l’absence de Casemiro, Ancelotti évoquait il y a quelques jours devant la presse, la possibilité de faire descendre Kroos un cran plus bas: "Il peut y jouer (…) Dans ce vestiaire, il y a des gens qui ont beaucoup d’expérience et je sais ce qu’ils peuvent me donner."

Cela pourrait être malgré tout une aubaine pour Eduardo Camavinga. Peu titulaire avec les Madrilènes, le Français sera l’un des seuls milieux disponibles en cas de forfait de Kroos. Un entrejeu à trois avec Federico Valverde, Luka Modric et Camavinga serait dans ce cas une possibilité, avec également les hypothèses Isco et Ceballos.