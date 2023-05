Manchester City-Real: les confidences d'Henry sur De Bruyne et son énervement

"Je ne peux pas en dire plus", a déclaré Thierry Henry à propos d'un élément "privé" lié à Kevin De Bruyne, avec qui il a échangé après la qualification de Manchester City pour la finale de la Ligue des champions.

Les images de la chaleureuse accolade entre Kevin De Bruyne et Thierry Henry avaient été remarquées, après le coup de sifflet final de la victoire écrasante 4-0 de Manchester City contre le Real Madrid. Les deux hommes se connaissent très bien: l'international belge a cotoyé l'ancien buteur des Bleus lorsque ce dernier était adjoint du sélectionneur Roberto Martinez chez les Diables Rouges.

Mercredi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium, Thierry Henry était présent en tant que consultant pour CBS. Après avoir félicité le maître à jouer de Manchester City, il a fait une confidence sur la teneur de leur échange, sans trop en dire.

"Je respecte encore plus la façon dont il a joué"

"C'était [un moment émouvant]. Je ne peux pas en dire plus, parce que je dois garder cela privé, a-t-il raconté. Mais d'après ce qu'il m'a dit, je respecte encore plus la façon dont il a joué ce soir et dont il s'est battu avec son équipe. Je ne peux pas partager ce qu'il a dit parce que je ne peux pas le faire. C'est ainsi. Mais je le répète, pour moi c'est le joueur le plus important".

Le Daily Mail a également eu vent de ce problème d'ordre privé qui touche Kevin De Bruyne. Le tabloïd anglais fait savoir que Manchester City tient à ce que cette information ne s'ébruite pas. Le club serait confiant sur le fait que cela n'aura pas de conséquences sur la fin de la saison.