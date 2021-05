Chelsea: les mots forts de Giroud pour l'Euro, après la victoire en Ligue des champions

Après le sacre de Chelsea face à Manchester City ce samedi en finale de Ligue des champions (1-0), Olivier Giroud se projette déjà vers l'Euro. Avec beaucoup d'ambition.

Déjà vainqueur de la Ligue Europa, Olivier Giroud a ajouté une Ligue des champions à son palmarès ce samedi, avec le sacre de son équipe Chelsea contre Manchester City (1-0). "C'est extraordinaire, on a fait un parcours remarquable, on a sorti des très grands comme le Real, l'Atlético. Porto ce n'était pas non plus facile. On a joué contre une superbe équipe de City, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais ça se joue à des détails", résume l'attaquant français sur RMC Sport.

"La plus belle des compétitions avec le club, c'est un rêve de gosse. J'ai eu la chance de marquer quelques buts cette année, en ayant joué trois matchs titulaire. C'est une immense fierté, j'aimerais profiter de chaque instant, poursuit-il. C'est rare, c'est un régal. Le foot, c'est extraordinaire, surtout quand il y a des fans dans les stades. Les matchs sans public, ça devrait être interdit..."

"Je ne suis pas satisfait d'être vice-champion d'Europe"

Interrogé sur son palmarès, Olivier Giroud a ajouté: "Il manque l'Euro! Je ne suis pas satisfait d'être vice-champion d'Europe, j'espère vraiment qu'on fera une grande compétition cet été. En tout cas, on a toutes les armes pour", insiste-t-il avant d'aller rejoindre le groupe France pour préparer la compétition.

Puis relancé sur N'Golo Kanté, élu homme du match, le buteur tricolore a déclaré: "C'est normal, il est énorme. Il a récupéré 50 ballons, il leur a fait mal... Je ne sais pas quoi dire, il est incroyable ce mec. Il court de partout, fait des différences, comble des brèches, récupère des ballons. Avec lui, on a l'impression d'être 12 sur le terrain. Je suis aussi content pour Edou [Mendy]. C'est mérité, on a un groupe exceptionnel. C'est peut-être aussir pour ça qu'on a pu voir notre détermination et notre envie d'aller la chercher."