Ligue des champions: "L'OM n'a rien à envier à Tottenham", Valbuena croit dur comme fer à la qualif marseillaise

Mathieu Valbuena, qui a écrit quelques-uns des plus beaux chapitres de l'OM en Coupe d'Europe, livre pour RMC Sport son regard sur le choc à venir contre Tottenham mardi soir (21h), un match que les Marseillais doivent impérativement remporter pour voir les 8es de finale de Ligue des champions. Une grosse performance... que les hommes d'Igor Tudor sont complètement capables de réaliser, selon lui.

Les Olympiens sont au pied d'une montagne, mais selon Mathieu Valbuena, ils sont équipés pour la gravir. Alors que l'OM doit impérativement s'imposer contre Tottenham mardi soir en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1) pour atteindre les 8es de finale de la compétition, l'ancien meneur de jeu marseillais est revenu pour RMC Sport sur la dernière fois où le club a réussi une telle performance, à Dortmund en 2011, avec une superbe victoire 3-2 lors de laquelle il avait inscrit le dernier but.

Mais "Petit Vélo" a aussi donné son avis sur l'OM actuel, et le choc à venir au Vélodrome. Et il croit dur comme fer à la qualif des Marseillais.

"Il y a du caractère dans cette équipe"

"Ils ont fait un très bon début de saison, Tudor demande beaucoup d’efforts, observe Valbuena. Mais ils ont une baisse de régime. Il n'y pas si longtemps que ça, ils ont ce match contre Paris quand ils sont deuxièmes. Aujourd’hui, ils se retrouvent un peu plus derrière, c’est plus compliqué. Ils ont une baisse de régime physique et aussi psychologique je pense, car t’es toujours en course en Ligue des champions et, mine de rien, ça pompe de l'énergie tout ça. Ils ont un coup de mou et ça se voit dans les résultats et les performances. Tudor a une base et, derrière, il n’a pas une grosse profondeur de banc. Quand il fait tourner, on voit que c’est compliqué aussi."

Mais tout n'est pas noir pour autant, car l'OM - il faut le rappeler - a la chance d'avoir son destin européen en main lors de la dernière journée. "Il faut que Marseille aborde ce match sans pression, qu'elle soit positive, poursuit Mathieu Valbuena. Il ne faut pas reproduire les erreurs de l’année dernière, comme contre Feyenoord, en demi-finale d’Europa Conference League, où je trouve qu’ils ont fait un non match. A la différence de nous en 2011, eux jouent à domicile, ils auront quand même le 12e homme derrière eux. Je trouve que Tottenham est une équipe friable, largement prenable."

Et que Marseille a des qualités. "Il y a du caractère dans cette équipe, souligne-t-il. Il y a du caractère dans chaque ligne. Pau Lopez est très bien revenu, Mbemba est une très belle trouvaille, Guendouzi a du caractère, comme Suarez, Harit… Marseille a l’équipe pour faire un grand match, mettre le feu et jouer sans pression. Depuis le début de saison, Marseille n’a rien à envier à Tottenham. Si Marseille joue avec ses qualités, ça peut passer. Moi, en tout cas, je suis très confiant."